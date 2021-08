Midnight Suns est un jeu de tactique des créateurs de XCOM

Capture d’écran : Firaxis / Kotaku

Attendez-vous avec impatience XCOM 3 ? Êtes-vous, précisément, moi? Eh bien, vous/moi allez devoir attendre encore un peu, car le prochain grand jeu de stratégie au tour par tour de Firaxis met en vedette un groupe de super-héros Marvel, pas un groupe hétéroclite de combattants extraterrestres sujets à la mort permanente.

Aujourd’hui, dans le cadre de la vitrine Opening Night Live de la Gamescom, Firaxis a dévoilé le nouveau jeu, intitulé Marvel: Midnight Suns. Il sortira en mars prochain et marquera officiellement la fin d’une ère – comprenant toute l’histoire de l’humanité jusqu’à présent – ​​où des choses qui n’étaient pas des propriétés de Disney existaient.

Si vous avez envie de XCOM avec une peau vêtue d’élasthanne, vous serez forcément plus déçu. Jake Solomon de Firaxis a déclaré à JeuxServer que Midnight Suns “n’aura pas de mort permanente parce que le fantasme est très différent”. Au contraire, les ennemis sont censés avoir peur de vous.

L’existence de ce jeu a été répandue avant l’E3, dans le cadre d’une fuite plus importante des annonces de l’éditeur 2K. À l’époque, il était décrit comme “XCOM avec les héros Marvel”, et cela semble bien correspondre à ce projet de loi. Vous pouvez créer votre propre super-héros, mais d’autres vedettes, comme le Dr Strange et un gars aux os incassables, se présentent.

Marvel: Midnight Suns n’est pas le premier crack de Firaxis aux bouffonneries pseudo-super-héroïques basées sur une équipe. L’année dernière, le développeur a publié XCOM: Chimera Squad, un jeu de tactique qui a évité l’accent habituel de la série sur les équipes créées par les joueurs au profit de héros spécialisés dotés de personnalités et de capacités de combat intégrées. En effet, vous contrôliez une équipe de super flics exubérants essayant de maintenir une paix difficile entre les extraterrestres et les humains. C’était certainement un changement de rythme pour XCOM, mais en s’éloignant de l’accent mis sur les triomphes et les tragédies des joueurs dans un contexte d’extinction potentielle, il a perdu une partie de ce qui rend XCOM spécial.

Avec le recul, Chimera Squad ressemble à un banc d’essai pour ce jeu de tactique axé sur les super-héros. À tout le moins, cela signifie que bon nombre des idées présentées seront probablement plus raffinées cette fois-ci que si Firaxis avait choisi de plonger dans les profondeurs avec les héros de Marvel dès le départ. Cela se traduira-t-il par un jeu au niveau de, disons, XCOM 2: War of the Chosen? Comme un habitant de New York dont le chat est coincé dans un arbre et qui a décidé d’attendre Spider-Man au lieu d’appeler les pompiers, on ne peut qu’espérer.

Firaxis présentera son gameplay le 1er septembre.