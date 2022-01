Midterms 2022 : Une vague rouge surmontera-t-elle un mur bleu ?

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les présidents des deux comités de réélection du Congrès du GOP semblent très confiants dans le fait que les républicains regagneront la majorité à la Chambre des représentants et au Sénat à mi-parcours de 2022.

« Nous allons reprendre le Sénat, absolument », a promis le sénateur Rick Scott de Floride, président du Comité sénatorial républicain national, dans une interview à Fox News il y a deux mois.

Et le président du Comité national républicain du Congrès, le représentant Tom Emmer du Minnesota, a déclaré à Fox News il y a quelques mois : « Notez mes mots : les républicains entreront au 118e Congrès avec une majorité et une classe record de membres diversifiés. »

HAUSSE DES RETRAITES DÉMOCRATIQUES À DOMICILE À LA FIN DE 2021

Les démocrates espèrent défendre leurs majorités très minces dans les deux chambres lors des élections de mi-mandat de cette année, mais ils sont confrontés à des vents contraires historiques et font face à un environnement politique défavorable accentué par les chiffres des sondages du président Biden.

Le président Biden, à la Maison Blanche, le 20 décembre 2021. (Drew Angerer/.)

Commençons par la Chambre, où les républicains ont largement dépassé les attentes en 2020 et ont pris une grosse part de la majorité des démocrates. Alors que le GOP a perdu le contrôle de la Maison Blanche et du Sénat, les républicains ont renversé une douzaine de sièges à la Chambre et ont besoin d’un gain net de seulement cinq dans la chambre de 435 membres en novembre pour regagner une majorité qu’ils détenaient pendant huit ans avant de la perdre au milieu d’un vague bleue à mi-parcours 2018.

Les républicains ont l’histoire de leur côté. En moyenne, le parti qui remporte la Maison Blanche lors d’une élection présidentielle perd plus de 25 sièges à la Chambre lors de l’élection de mi-mandat qui s’ensuit. Et le processus de redécoupage du Congrès une fois par décennie peut favoriser le GOP, car les républicains contrôlent plus de législatures d’État et de bureaux de gouverneurs que les démocrates.

Les départs à la retraite sont souvent considérés comme un premier baromètre des choses à venir à moyen terme. Et l’année dernière, 23 démocrates de la Chambre ont annoncé qu’ils prendraient leur retraite après le mandat actuel ou chercheraient un autre poste lors des élections de 2022, contre seulement 13 républicains de la Chambre.

TOP MODÉRÉ DEVIENT LE DERNIER DÉMOCRATE DES MAISONS À ANNONCER SA RETRAITE APRÈS 2022

Le représentant du leader du GOP de la Chambre, Kevin McCarthy, a souligné que l’annonce de la retraite du représentant démocrate Ron Kind of Wisconsin en août était un moment charnière.

« Quand vous vous asseyez et que vous regardez et que vous voulez savoir quand était le baromètre, à quel moment vous avez vraiment senti que vous saviez que la majorité était en jeu et que vous aviez la capacité de gagner – quand Ron Kind a dit cela il prenait sa retraite », a déclaré McCarthy à Fox News dans une interview il y a quelques mois.

Faisant référence à l’histoire et au redécoupage, le chef du GOP de la Chambre a souligné que « ce cycle est comme la tempête de 100 ans ».

Le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy, R-Calif., répond aux questions des journalistes au Capitole à Washington, le vendredi 3 décembre 2021. (AP Photo/J. Scott Applewhite)

Et en regardant le climat actuel, le membre du Congrès de longue date de Californie a fait valoir que « vous regardez l’ensemble des problèmes de l’endroit où se trouve le public – le crime, l’inflation, le réveil, la frontière – tous ceux que les démocrates doivent jouer la défense. Les républicains ne ‘ Je n’ai pas du tout besoin de jouer en défense. »

MCCARTHY COMPREND LES MOYENS DE 2022 À UNE « TEMPÊTE DE 100 ANS »

Tout en jouant beaucoup de défense, le Comité de campagne du Congrès démocrate (DCCC) a souligné à Fox News que « les démocrates de la Chambre se dirigent vers les mi-mandats avec des chiffres de collecte de fonds record, des investissements plus tôt que jamais dans l’organisation et un programme très populaire parmi les électeurs du champ de bataille. . »

Et le porte-parole du DCCC, Chris Taylor, a fait valoir que parce que « les électeurs voient les membres et les candidats démocrates concentrés sur le redémarrage de l’économie et le retour au travail », le DCCC estime que « titulaire ou non, nous sommes confiants dans notre capacité à gagner la Chambre pour le moment encore. »

Les républicains ont contrôlé le Sénat pendant six ans, mais ont perdu la majorité il y a un an, car ils ont été balayés de justesse lors du second tour du Sénat de Géorgie le 5 janvier 2021.

Le Sénat est actuellement divisé à 50-50 entre les deux principaux partis, mais les démocrates ont la majorité grâce au vote décisif de la vice-présidente Kamala Harris grâce à son rôle constitutionnel de présidente du Sénat.

Cela signifie que les républicains ont besoin d’un gain net d’un seul siège en novembre pour reconquérir la majorité au Sénat.

Le GOP défend 20 des 34 sièges à gagner en 2022. Cela comprend cinq sièges ouverts, y compris des départs à la retraite républicains dans les principaux champs de bataille de Pennsylvanie et de Caroline du Nord et dans l’État compétitif de l’Ohio, ainsi qu’au Missouri et en Alabama.

CLIQUEZ ICI POUR LES DERNIÈRES FOX NEWS REPORTING DU SENTIER DE LA CAMPAGNE

Mais les républicains voient de fortes opportunités de faire passer les sièges bleus au rouge en Arizona, en Géorgie, au Nevada et, potentiellement, dans le New Hampshire, où les sénateurs démocrates du premier mandat se présentent pour une réélection dans les États swing.

Scott a prédit que le GOP « sera incroyablement performant en 2022 parce que nous avons le bon message ».

Le sénateur GOP Rick Scott de Floride s’entretient avec Fox News lors de sa participation à la conférence annuelle de la Republican Jewish Coalition à Las Vegas, Nevada, le 5 novembre 2021 (Fox News)

Pour riposter, le Comité de campagne sénatoriale démocrate (DSCC) a annoncé en septembre Défendre la majorité, un programme de 30 millions de dollars dans neuf États du champ de bataille du Sénat pour renforcer l’infrastructure d’organisation du parti.

« Les démocrates du Sénat sont au service du peuple américain – maintenant, le DSCC fait des investissements précoces et historiques afin de défendre et d’élargir la majorité des démocrates en 2022 », a déclaré à l’époque le président du DSCC, le sénateur Gary Peters.

À LA SUITE DE LA VICTOIRE DE LA VIRGINIE, LE GOP S’ÉNERGIE POUR RENVERSER PLUS DE GOUVERNANCES EN 2022

Alors que les batailles pour le contrôle du Congrès retiendront beaucoup d’attention, 36 États organisent également des concours de gouverneur.

Les républicains voient des opportunités de ramassage dans huit États : Kansas, Maine, Michigan, Minnesota, Nevada, Nouveau-Mexique, Pennsylvanie et Wisconsin. Biden a emporté tous ces États – à l’exception du Kansas – en 2020. Les gouverneurs démocrates sortants se présentent pour la réélection dans tous ces États, à l’exception du champ de bataille clé de la Pennsylvanie, où le parti semble se regrouper autour du procureur général de l’État Josh Shapiro dans la course pour succéder au gouverneur à durée limitée Tom Wolf.

Les républicains joueront beaucoup en défense en Arizona et dans les États bleus du Maryland et du Massachusetts, où Govs. Doug Ducey et Larry Hogan sont des titulaires à durée limitée, et le gouverneur Charlie Baker a décidé de ne pas briguer un troisième mandat.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Sur le champ de bataille clé de la Géorgie, le gouverneur républicain Brian Kemp espère survivre pour faire face à un match revanche avec la démocrate Stacey Abrams en 2022. Mais tout d’abord. Kemp devra repousser un défi du GOP de l’ancien sénateur David Perdue, qui a été encouragé à se présenter par l’ancien président Donald Trump.

L’ancien président vise à vaincre Kemp en guise de revanche pour le refus du gouverneur d’aider Trump à annuler sa courte défaite électorale de 2020 en Géorgie contre Biden.