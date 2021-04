L’éminent avocat de la défense Midwin Charles, qui a également été analyste juridique pour CNN et MSNBC, est décédé à l’âge de 47 ans. Le fondateur du cabinet d’avocats Midwin Charles & Associates est décédé mardi, et sa famille l’a annoncé sur Twitter, mais aucune cause de décès n’a été révélée pour le moment. La nouvelle de la mort de Charles a conduit nombre de ses amis et collègues à se tourner vers les réseaux sociaux et à louer la personnalité de la télévision.