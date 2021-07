Miedema, meilleur buteur des Jeux Olympiques

27/07/2021 à 19:21 CEST

Viviane Miedema décroche un nouveau record sous ses genoux. Le footballeur d’Arsenal, après être devenu le meilleur buteur de l’équipe nationale dans les catégories hommes et femmes, se positionne désormais comme le international qui a marqué le plus de buts en environ Jeux olympiques.

Pays-Bas est l’un des candidatas pour accrocher l’or à Tokyo pour le niveau avec lequel les internationaux ont atteint le tournoi. Après avoir été champions de l’Eurocup et vice-champions du monde, ils cherchent à franchir une nouvelle étape et à être les vainqueurs de ces Jeux Olympiques.

Et une partie du succès de cette sélection est due à l’efficacité dont fait preuve Miedema. Au cours de la phase de groupes, elle a réussi à s’imposer comme l’attaquante ayant marqué le plus de buts aux Jeux olympiques, marquant huit buts lors des trois premiers matchs de la compétition après avoir battu la Zambie et la Chine et fait match nul contre le Brésil. Huit buts qui valent la peine de vaincre Sinclair et de s’imposer comme le meilleur buteur.

Le joueur est déjà répertorié comme le meilleur buteur de la sélection. Mais dans les tours de qualification, il vise à étendre sa légende et à marquer 80 buts avec le maillot des Pays-Bas. Les quarts se joueront vendredi prochain (à 13h00) contre les États-Unis, reproduisant ainsi la finale 2019 au cours de laquelle les Américains se sont hissés pour la deuxième fois de suite au rang des meilleurs de la Coupe du monde en France.