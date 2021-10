Miedler et Erler sont éliminés en huitièmes de finale du tournoi ATP 500 à Vienne

25/10/2021 à 20h45 CEST

joueurs autrichiens Olivier Marach et Philippe Oswald, numéro 46 de l’ATP et, respectivement, numéro 53 de l’ATP, remportés en une heure et dix-huit minutes par 6-3 et 7-5 aux autrichiens Lucas Miedler et Alexader erler, numéro 156 de l’ATP et numéro 168 de l’ATP respectivement en huitièmes de finale du tournoi ATP 500 de Vienne. Après ce résultat, nous verrons les vainqueurs de ce match lors des quarts de finale du tournoi ATP 500 à Vienne.

Les données du match montrent que Marach et Oswald, les vainqueurs, ont réussi à casser le service de leurs adversaires 3 fois, ont réalisé 69% au premier service, commis une double faute et pris 78% des points de service. Quant à la paire perdante, elle n’a jamais réussi à casser le service et sa donnée d’efficacité est de 85%, 2 doubles fautes et 55% de points obtenus sur le service.

Pendant les quarts de finale, nous aurons la confrontation de Marach et Oswald contre les vainqueurs du match dans lequel ils affronteront Jürgen Melzer et Alexandre Zverev contre Philippe Polasek et Jean pairs.

La célébration du tournoi Vienne (ATP Vienne) se déroule du 23 au 31 octobre sur un court intérieur en dur. Dans cette compétition, un total de 19 couples s’affrontent. La phase finale est composée de 16 joueurs parmi ceux directement classés, ceux qui ont gagné lors de la phase précédente du tournoi et les invités.