Miektic et Pavic décrochent la place de la finale aux dépens de Ram et Salisbury

07/08/2021 à 17h45 CEST

Croates Nikola Miektic Oui Compagnon Pavic, respectivement numéro 3 de l’ATP et, numéro 1 de l’ATP, ils ont battu en trois heures et vingt minutes par 7 (8) -6 (6), 6-3, 6 (2) -7 (7) et 7 (7) -6 (5) à l’américain bélier Rajeev et le joueur britannique Joe Salisbury, numéros 12 et 11 de l’ATP en demi-finale de Wimbledon. Après ce résultat, les joueurs ont réussi à se qualifier pour la finale de Wimbledon.

Pendant le jeu, les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires à deux reprises, au premier service ils ont eu une efficacité de 67%, ils ont commis 8 doubles fautes et ont obtenu 67% des points de service. Quant à la paire vaincue, elle a réussi à casser le service à une occasion, a été efficace à 68%, a commis 5 doubles fautes et a réussi à remporter 71% des points de service.

Après ce match aura lieu la finale dans laquelle Miektic et Pavic se rencontreront contre les vainqueurs du match dans lequel ils se rencontreront. Marcel granollers Oui Horacio Zeballos contre Simone Bolelli Oui Maximo González.

Le tournoi Wimbledon Double Masc. Il se déroule sur l’herbe en plein air et au cours de celui-ci un total de 64 couples s’affrontent. De même, il est célébré entre le 28 juin et le 11 juillet à Londres.