Mies et Auger-Aliassime s’imposent en huitièmes de finale du tournoi ATP 500 à Vienne

26/10/2021

Le 27/10/2021 à 01:45 CEST

joueur de tennis allemand Andreas Mies, numéro 38 de l’ATP et le joueur canadien Félix Auger Aliassime, numéro 64 de l’ATP s’est imposé en huitièmes de finale du tournoi ATP 500 de Vienne pour 6-4 et 6-3 en une heure et dix-neuf minutes aux joueurs britanniques Daniel Evans et Neal Skupski, numéro 68 de l’ATP et numéro 20 de l’ATP respectivement. Après ce résultat, on continuera à voir le couple vainqueur en quarts de finale du tournoi ATP 500 à Vienne.

Pendant le match, Mies et Auger-Aliassime, les vainqueurs, ont réussi à casser le service de leurs adversaires à 4 reprises, tandis que le couple vaincu, de son côté, l’a fait deux fois. De plus, Mies et Auger-Aliassime ont obtenu un premier service de 64%, réussissant à remporter 64% des points de service, tandis que leurs adversaires ont atteint une efficacité de 69% et remporté 55% des points de service. Enfin, dans la section des pénalités, les joueurs classés ont commis 4 doubles fautes et les joueurs éliminés en ont commis 2.

Le championnat se poursuivra avec la confrontation de Mies et Auger-Aliassime contre les vainqueurs du match dans lequel ils se rencontreront. Horia Tecau et Lloyd Harris contre bélier Rajeev et Joe Salisbury.

La célébration du tournoi Vienne (ATP Vienne) se déroule du 23 au 31 octobre sur un court intérieur en dur. Dans cette compétition, un total de 18 couples sont présentés et un total de 16 entrent dans la phase finale parmi ceux classés directement, ceux qui ont surmonté les phases précédentes du championnat et les joueurs invités.