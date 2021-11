Miesha Tate, deuxième partie – AS.com

Miesha Tate a culminé en mars 2016, lorsqu’elle a battu Holly Holm, qui venait de surprendre devant Ronda Rousey. L’Américaine, qui avait été championne de Strikeforce, a touché l’or à l’UFC lors de son deuxième combat pour le titre (elle était tombée contre Rousey). Tout indiquait qu’il aurait sa revanche contre Ronda, mais il n’est pas sorti et Amanda Nunes a croisé sa route pour la détrôner quatre mois plus tard. L’Américaine a décidé d’affronter Raquel Pennignton en novembre. Il la perdit et lui fit ses adieux. 2016 avait commencé comme son année et s’était transformée en cauchemar. A 30 ans, il a dit adieu à la compétition. Une nouvelle surprenante.

Ce 2021, avec 35 ans, Miesha a annoncé qu’elle retournait dans la cage. Il a retrouvé la motivation perdue et a éliminé Marion Reneau en trois rounds. L’ancienne championne était de retour en pleine forme et l’UFC a voulu la récompenser. Ainsi, ce samedi, il sera à la tête d’un événement UFC pour la première fois de sa carrière. La reconnaissance est claire et l’opportunité aussi. Il est numéro huit au classement des poids coq et affronte le numéro sept, Ketlen Vieira. Ce n’est pas un hasard et le combattant le sait. « Avec une victoire vraiment dominante, je pourrais devenir le prétendant numéro un pour le titre.», a-t-il souligné dans le précédent.

Son ordre est clair, nous verrons quelle décision l’entreprise prendra et la performance de Tate, puisque le procès de samedi ne sera pas facile. La Brésilienne de 30 ans est allée 10-0, mais lors de ses trois derniers combats, elle n’a remporté qu’un seul combat. Elle est sans doute sous pression (elle vient de perdre en février) et elle est consciente qu’elle risque d’être catapultée. Le procès est même, très bien, en fait dans les paris il n’y a pas de favori à un peu plus de 48 heures. Vieira est filmée, mais dans ses principaux examens, elle a échoué. Pour sa part, Tate mène son deuxième combat après sa pause, le premier à cinq rounds, et c’est peut-être quelque chose de trop gros. Les deux combattants sont très complets et se défendent bien dans toutes les facettes du combat.. C’est pourquoi l’UFC les veut dans l’étoile. Le spectacle est garanti. Tate veut avoir, lors de son deuxième passage à l’UFC, une deuxième partie avec Nunes.