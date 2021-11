Miesha Tate réagit à sa défaite à l’UFC Vegas 43

Miesha Tate est revenue à l’UFC plus de quatre ans plus tard en juillet 2021 pour remporter une victoire et se positionner pour tenter de récupérer le titre mondial des 135 livres. malheureusement pour elle hier, il a perdu contre Ketlen Vieira dans le combat principal de UFC Vegas 43.

De cette façon, il s’éloigne du championnat mais nous verrons ce qui se passera lors de son prochain combat. Pour le moment alors nous pourrons connaître votre réaction dans une histoire Instagram après les mots qu’il a consacrés dans l’interview d’Octogone.

«Comme on s’amuse ce soir !! J’ai toujours l’impression d’avoir évolué et de n’avoir jamais vraiment été lié à un résultat. Juste heureux de profiter de ces moments. Merci à vous de m’avoir toujours soutenu et félicitations à Ketlen Vieira».