Miesha Tate réprimande Conor McGregor pour ce qui s’est passé avec MGK

Miesha Tate à l’UFC

Dana White a dit ceci récemment à propos du combat entre Conor McGregor et MGK :

“Ouais, je pense que c’était juste – j’ai parlé à tous les deux en fait, tout va bien maintenant – un malentendu ou autre chose. Je pense que TMZ a attrapé Conor aujourd’hui et Conor leur a dit qu’il n’y avait aucun problème avec eux (MGK et Megan Fox).

Miesha Tate réprimande Conor McGregor

C’est maintenant au tour de Miesha Tate, qui réprimander la star irlandaise (dans Jeter avec Renee et Miesha via Sportskeeda).

Avis

«Je pense qu’il est trop excité et je pense qu’il ne peut s’empêcher d’avoir des ennuis parce que je pense vous n’avez pas la capacité de ravaler un peu votre fierté ou de vous mordre la langue et de prendre du recul, de vous calmer. Vous vous sentez tellement capable de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, et vous n’aimez pas qu’on vous dise non. C’est comme un petit garçon gâté.

«Je pense que Conor McGregor fait ce qui a toujours fonctionné pour lui, ça ne fonctionne tout simplement plus. Et je l’ai dit depuis le début. J’ai dit: « Ecoute, Conor McGregor, ce genre de comportements, ils ne fonctionnent que lorsqu’ils sont debout, cela ne fonctionne pas une fois que vous commencez à perdre, une fois que vous commencez à tomber ». Je ne pense donc pas que grand-chose ait changé avec Conor McGregor. Je pense que les gens le voient pour ce qu’il est vraiment.

