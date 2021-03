Mieux habillé aux Grammys 2021 – WWD

Les Grammy Awards ont fait la tentative la plus ambitieuse d’une remise de prix en personne que nous ayons vue jusqu’à présent en période de pandémie – et la mode était la plus proche que nous ayons vue d’un tapis rouge digne depuis aussi longtemps. Des stars comme Dua Lipa et Lizzo ont opté pour le glamour et la haute couture, tandis que des originaux comme Harry Styles ont montré un style personnel avec flair. Ci-dessus, découvrez les stars les mieux habillées de WWD des Grammy Awards de cette année.