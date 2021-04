Mieux habillé aux Oscars 2021 – WWD

Dernière étape de la saison des récompenses entièrement repensée de cette année, les Oscars 2021 ont été une vitrine pour de nombreux moments de méga tapis rouge.

La plus grande tendance de la saison – les couleurs vives – s’est poursuivie avec le rouge (Amanda Seyfried), jaune (Zendaya) et l’or (Carey Mulligan).

L’artisanat était également au premier plan: la robe Louis Vuitton portée par Regina King a pris plus de 160 heures à faire. Et Viola DavisLe corsage découpé au laser d’Alexander McQueen avec une jupe longue était à la fois élégant et nerveux.

reine Zendaya manque rarement sur le tapis rouge, et elle est apparue sous forme de soleil liquide en jaune Valentino Couture. Ses bijoux Bulgari et ses longs cheveux fluides rendent ce look glamour et sans effort. Laura DernLa robe de défilé Oscar de la Renta a apporté le drame avec sa jupe à plumes, tandis que le haut en velours noir à manches longues équilibrait parfaitement les choses.

LaKeith Stanfield à Saint Laurent, c’était le regard qui a volé la nuit. Une combinaison noire ajustée des années 1970, inspirée d’un look de la collection femme Saint Laurent, portée sur un bouton blanc à col ouvert? Oui s’il te plaît. C’est une toute nouvelle version des tenues de soirée en noir et blanc et nous sommes un peu obsédés.

Et qui pourrait oublier l’incroyable Chloé Zhao, acceptant son Oscar en tricot Hermès et baskets blanches? Un look mode à retenir.

Ici, les looks les plus remarquables de la nuit.

Plus de la soirée des Oscars: