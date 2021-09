Mieux habillés aux Emmys 2021 – WWD

in

Josh O’Connor dans Loewe : Il essaie constamment de redéfinir la cravate noire traditionnelle. Cette version moderne des queues est cool et non costumée.

Emma Corrin dans Miu Miu : La tension entre la silhouette monastique et les ongles féroces en forme de griffes qui sortent des gants en fait un look gagnant. De plus, jamais un bonnet n’a été aussi chic.

Jean Smart dans Ralph Lauren : Cette robe à col roulé noire élégante et transparente convient au personnage de Deborah Vance et à la femme Jean Smart – un moment de diva parfait pour l’actrice principale gagnante d’un Emmy.

Michaela Coel dans Christopher John Rogers : La star de la mode de la nuit. La couleur jaune fluo brillante associée à la silhouette du haut court avec un nœud qui fait tourner les têtes est à la fois glamour hollywoodien et avant-gardiste.

Elizabeth Olsen dans The Row : Lorsque vos sœurs sont les créatrices d’une marque de mode cool et directionnelle, le choix est clair. Cette robe blanche minimaliste est simple mais parfaite.

Mj Rodriguez à Versace : Cette robe Versace classique avec fente latérale et décolleté asymétrique a tous les ingrédients d’une audacieuse mode sur tapis rouge.

Anya Taylor-Joy en Dior Couture : La cape en taffetas de soie jaune canari respire l’énergie couture et elle ressemble à un mannequin qui la porte.

Jennifer Coolidge dans Christian Siriano : La star a également un moment d’évasion. La robe moulante noire dramatique et la cape courte étaient tout sauf du noir basique.

Cynthia Erivo chez Louis Vuitton : Robe débardeur blanche ? Vérifier. Des ornements à plumes rayés ? Vérifier. Tour de cou en diamant ? Vérifier. Glam magnifique? Vérifier. Erivo a tout pour plaire avec ce look de tapis rouge moderne.

Kerry Washington dans Etro : Inspirant l’Hollywood de l’époque dorée dans cette robe à enfiler, Washington a fait monter les enchères avec l’ajout d’un corset assorti et de boucles d’oreilles tendance. L’œil charbonneux et la lèvre rouge maintiennent le glamour élevé.