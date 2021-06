“Mieux que la tête d’Alisson” – Le gardien de Torquay Lucas Covolan surpasse la star de Liverpool avec un effort de dernière minute lors de la finale des barrages de la Ligue nationale, mais Hartlepool est promu

in

Le gardien de Torquay Lucas Covolan a marqué un but dans les arrêts de jeu décrit comme “meilleur que celui d’Alisson” lors de la finale des barrages de la Ligue nationale, mais Hartlepool a été promu de nouveau en Ligue de football.

Hartlepool était à quelques secondes d’une place en Ligue 2 avec le but de Luke Armstrong leur donnant une avance de 1-0.

Covolan a marqué une tête brillante pour amener le match en prolongation

Mais à la cinquième minute du temps d’arrêt, le gardien de Torquay Covolan s’est dirigé brillamment pour envoyer ses fans fous à Ashton Gate et porter le match en prolongation.

Nous avons déjà vu une tête de gardien brillante cette saison dans le football anglais lorsque Alisson Becker de Liverpool a donné à son équipe un vainqueur tardif contre West Brom, un effort qui s’est avéré décisif dans leur tentative réussie pour un classement parmi les quatre premiers.

Le but d’Alisson était mémorable plus tôt cette saison

Ian ‘The Moose’ Abraham’s de talkSPORT était à Ashton Gate et a décrit exactement ce qui s’est passé.

“Des scènes incroyables devant les fans de Torquay”, a-t-il déclaré à talkSPORT après le but.

«C’est une tête encore meilleure, si vous pouvez imaginer, que celle d’Alisson, parce que c’était juste d’un corner.

ALERTE BUT DE GARDIEN DE BUT DE TEMPS D’ARRÊT ! 🚨 Torquay a absolument tout jeté et obtient ENFIN sa récompense. 😱🔥 Ce n’est pas fini ! pic.twitter.com/zEWLSb7fTD – Football sur BT Sport (@btsportfootball) 20 juin 2021

«Il devait parcourir la moitié de la longueur du terrain et lorsque le ballon a été joué, il l’a jeté au-delà des défenseurs et dans le filet.

“Hartlepool avait un pied dans la ligue de football, ce n’est plus le cas maintenant.”

Le match était un cadeau qui n’a cessé de donner alors qu’il se terminait par une séance de tirs au but et Covolan a sauvé ses deux premiers tirs au but.

Malheureusement pour lui, Torquay a également raté ses deux premiers.

Les neuf tirs au but suivants ont été marqués, portant le score à 5-4, avant que Torquay ne rate la mort subite alors que Hartlepool revenait en Ligue de football.