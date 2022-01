Mieux que Messi ? Le patron de Brentford, Thomas Frank, fait l’éloge des talents de coup franc de James Ward-Prowse

James Ward-Prowse par rapport au grand Lionel Messi de tous les temps ? C’est ce que le patron de Brentford, Thomas Frank, a fait avant le choc de son équipe avec Southampton.

Le coup franc de Ward-Prowse contre Crystal Palace le mois dernier l’a rapproché du record absolu de David Beckham en Premier League de 18 buts sur coup franc direct.

Ward-Prowse a été comparé à Lionel Messi

Ward-Prowse en a 11 à son actif, et seuls Gianfranco Zola, Thierry Henry et Becks ont marqué plus de buts morts dans l’histoire de la Premier League.

Et le patron de Brentford considère le milieu de terrain des Saints comme l’une des principales menaces avant l’affrontement à St Mary’s – qui est en direct sur talkSPORT.

« Ward-Prowse est peut-être le meilleur tireur de coups francs de la ligue, peut-être même le meilleur tireur de coup franc au monde », a déclaré Frank.

«Il y a un gaucher au PSG qui est juste là-haut et qui est également très bon.

« Alors peut-être que Ward-Prowse est le meilleur tireur de coup franc du pied droit au monde.

«Tant de fois, il le met juste dans le coin supérieur. Ce n’est pas la même chose qu’une pénalité mais c’est assez proche pour Ward-Prowse.

« Nous devons donc en être conscients, en essayant de ne pas commettre de faute autour de la surface. »

Mais à part Ward-Prowse et Beckham, qui d’autre fait partie des dix meilleurs buteurs sur coup franc de Premier League ?

