Mieux vaut appeler Saul : 6 fois Kim Wexler a prouvé qu’elle n’était pas à prendre à la légère

Aider Jimmy à être réintégré en tant qu’avocat

Écoutez, nous pouvons débattre toute la journée de la plus grande réussite de Kim dans Better Call Saul. Je suis sûr qu’une chose perdue dans le mélange sera les cerceaux qu’elle a sautés pour aider Jimmy à être réintégré en tant qu’avocat après sa suspension, ce qui n’était pas une tâche facile. Je veux dire, en tant que public, nous savions que Jimmy exercerait à nouveau le droit depuis qu’il est devenu Saul Goodman dans Breaking Bad, mais assez de folie s’est produite pendant cette période dans Better Call Saul, les téléspectateurs auraient pu être dupés.

Les chances de réintégration de Jimmy n’étaient pas grandes, et si Kim n’avait pas aidé Jimmy à se montrer plus sympathique à la mort de son frère Chuck en public, il n’aurait peut-être plus jamais pu pratiquer le droit. Heureusement, “l’arnaque” a fonctionné, bien que Kim soit finalement amenée à penser que Jimmy était capable de faire face correctement au suicide de son frère et à son deuil. Elle est abasourdie après avoir appris, peu de temps après sa réintégration, que tout était un acte et que Jimmy n’était pas du tout brisé par la mort de son frère.