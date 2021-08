Migbelis Castellanos dénonce un fan de harceleur

. Migbelis Castellanos dénonce avoir ressenti de la peur avec un fan obsessionnel qui l’a harcelée avec une histoire inventée

Depuis que Migbelis Castellanos a été couronné vainqueur de Nuestra Belleza Latina lors de la 11e saison de l’émission de téléréalité Univisión, la Vénézuélienne a conquis le cœur de millions de fans, comme en témoignent ses réseaux sociaux.

Mais dans un fait qui a effrayé la reine, l’actuelle Nuestra Belleza Latina a dénoncé publiquement être l’objet d’un fan harcelant et obsessionnel, qui l’a approchée avec une fausse histoire et qui a fini par l’horrifier.

C’est ce qu’a déclaré Migbelis, à travers une vidéo partagée sur ses réseaux, où il a raconté la manière dont une femme l’aurait contactée en lui disant que sa grand-mère gravement malade avait réagi positivement dans une unité de soins intensifs lorsqu’elle a entendu sa voix, puisqu’il était un fervent fan de la reine.

Montrant ses compétences relationnelles, Migbelis a été impressionnée par l’histoire et a commencé à parler au fan pour voir comment elle pourrait aider sa grand-mère, mais petit à petit, elle a commencé à remarquer que la femme a commencé à se comporter de manière obsessionnelle, lui écrivant tous les jours et l’appelant son “Miraculeux”.

“Je retrouve le message de cette dame, elle me remerciait, me disait que sa grand-mère était très fan de la mienne et d’une certaine manière elle a donné son accord à quelques vidéos de certaines interviews de moi sur Youtube et de la grand-mère, qui était dans thérapie intensive, ou Il est là, je ne sais pas, il a entendu ma voix et a commencé à réagir, la pression a commencé à se stabiliser, comme une chose très miraculeuse », a déclaré l’ancienne Miss Venezuela.

« Il me dit que sa grand-mère a 85 ans, et ça m’a beaucoup touché. J’ai dit à ma mère. Je suis devenu très sensible et j’ai répondu à la dame. Je lui ai dit de m’envoyer le nom de sa grand-mère et que je lui enverrais des audios spécialement pour elle “, a ajouté la reine, dans ce qui au début semblait être une histoire d’aide, qui s’est ensuite transformée en quelque chose de très ” effrayant “, selon les Migbelis. propres mots.

L’actuelle Nuestra Belleza Latina, qui remettra sa couronne à la fin de cette année lors de la 12e édition de l’émission de téléréalité Univision, a commenté que plus tard la dame avec qui elle parlait lui a dit que sa grand-mère l’aimait tellement qu’avant qu’elle n’obtienne malade, elle écrivait toutes sortes de lettres, ce qui entraînait un ton trop affectueux, presque dérangeant.

« Elle me donne des photos des lettres, et là ça commence à faire un peu peur, psychopathe… J’ai commencé à douter. La première alerte est qu’il m’envoie une prétendue lettre que ma grand-mère a écrite en 2015. J’ai lu la lettre et ma peau rampe… sont la lumière de mes yeux, le soleil de ma vie ‘… comme très dévoué et passionné “, a déclaré Migbelis, qui a demandé à la femme le nom de sa grand-mère et de l’hôpital où elle aurait été hospitalisée, afin de trouver la véracité de l’histoire.

Face au refus de l’éventail, la reine vénézuélienne a accru ses doutes et a estimé que les carats d’amour excessifs n’étaient pas d’une grand-mère mais de cette femme qui l’avait contactée, qui au fil du temps est devenue de plus en plus obsessionnelle et même intrusive. .

« J’ai commencé à douter. Puis j’ai commencé à poster mes voyages au Venezuela et il a commencé à m’écrire de manière obsessionnelle et j’ai commencé à me sentir un peu envahi et harcelé (…) , par accident, a reçu un SMS que la femme allait envoyer à une autre personne, où elle a révélé des données personnelles, et là, elle a commencé à enquêter sur la femme par elle-même et a découvert que la grand-mère était déjà décédée et que bon nombre des choses qu’elle lui a parlé de sa grand-mère étaient en fait des descriptions de la vôtre.

“J’ai décidé de m’éloigner, car j’avais très peur de l’intensité de la dame qui m’a dit qu’elle aimait tant, que j’étais miraculeuse”, a ajouté la reine, qui a prévenu qu’elle avait décidé de porter plainte publiquement en raison de la la peur qu’elle ressentait, et même dans l’une de ses publications, il a partagé le nom de la femme, qui jusqu’à présent n’a pas commenté le harcèlement allégué.