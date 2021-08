Might Ducks obtient le renouvellement de la saison 2 sur Disney +

Aiguisez vos patins, car les Mighty Ducks ne sont pas encore finis. Disney + a renouvelé les Mighty Ducks: Game Changers pour la saison 2, selon The Hollywood Reporter.

La saison 2 de Mighty Ducks commencerait la production au début de 2022, bien que Disney n’ait pas encore annoncé de date de début pour le retour de la série. Josh Goldsmith et Cathy Yuspa sont crédités en tant que co-créateurs aux côtés du créateur original Steven Brill, et reviendront en tant que showrunners pour la saison 2. Lauren Graham (Gilmore Girls) obtient le crédit de producteur exécutif en plus de jouer dans la série, et Emilio Estevez est une fois revenant à nouveau sous le nom de Gordon Bombay. D’autres membres de la distribution originale sont revenus pour un épisode de la saison 1, bien qu’aucune autre annonce de casting n’ait encore été faite pour la saison 2. Cet épisode a taquiné une éventuelle confrontation entre Bombay et l’ancien joueur vedette Charlie Conway (Joshua Jackson), alors espérons il y aura plus de canards classiques à l’avenir.

Mighty Ducks a pris vie sous la forme d’un film du créateur Brill et mettait en vedette Estevez dans le rôle de l’avocat de Minneapolis en disgrâce, Gordon Bombay, qui entraîne les Ducks à la victoire dans le cadre du service public. Le film a donné naissance à deux suites et a assez bien fonctionné pour que Disney ait même lancé une équipe d’expansion de la LNH en 1993, les Anaheim Mighty Ducks.

Disney a un certain nombre d’autres redémarrages en cours, notamment Turner and Hooch, Home Alone, Three Men and a Baby et Doogie Howser, ainsi qu’un univers de spectacles Magic Kingdom basé sur les nombreux personnages des parcs Disney.