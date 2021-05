Mighty Singapore, MeitY India : Des approches contrastées pour gérer le fiasco de Twitter

L’étalon-or fixé par la gestion par Singapour des mensonges et des fausses nouvelles sur les réseaux sociaux, pourrait éclairer l’approche évolutive de l’Inde pour gérer ce fléau.

Par Anuraag Saxena & Ankur Gupta

Le ministère indien de l’électronique et de l’informatique (MeITY) a publié le 21 mai un avis à l’intention de « toutes les plateformes de médias sociaux ». Ils ont déclaré qu’identifier le B.1.1617 comme la « variante indienne » équivalait à diffuser de fausses nouvelles.

Le ministère de la Santé de Singapour, un jour plus tôt, avait ordonné la publication d’un avis de correction aux médias sociaux et aux médias locaux, exigeant que les affirmations d’une «variante de Singapour» soient fausses.

Singapour a vu la conformité immédiate, tandis que les bureaux basés en Inde des mêmes sociétés ont résisté.

La frustration de MeiTY vis-à-vis des plateformes mondiales de médias sociaux est manifeste depuis un certain temps. L’euphorie initiale, qui a commencé par courtiser les sociétés de médias sociaux, a rapidement cédé la place à des « consultations » et des avis de retrait ; s’aggravant maintenant avec des avertissements, des descentes de police et des litiges très médiatisés.

L’étalon-or fixé par la gestion par Singapour des mensonges et des fausses nouvelles sur les réseaux sociaux pourrait éclairer l’approche évolutive de l’Inde pour gérer ce fléau.

Loi sur la protection contre les mensonges et la manipulation en ligne (POFMA). 2019 habilite le ministère compétent à ordonner l’émission d’un “ avis de correction ” plutôt que des renvois. Les plateformes de médias sociaux sont susceptibles de résister à la suppression active du contenu, de peur que le contenu enfreigne clairement les lois nationales. L’émission d’un «avis de correction» permet une option grise dans les faux-binaires du noir et blanc. Il recadre également l’argument d’un argument de liberté d’expression à une conversation sur la véracité et la réalité.

Les réglementations indiennes sur les technologies de l’information, d’autre part, offrent une approche unique pour tous les intermédiaires ; qu’il s’agisse d’intermédiaires d’accès au réseau comme les opérateurs de télécommunications, les services DNS ou les intermédiaires de contenu comme les entités de médias sociaux ou les médias. D’autre part, la POFMA est un exemple de régulation basée sur les résultats pour contenir la diffusion de fausses informations sur les plateformes numériques. Sa nuance est évidente dans une gamme de directions que le gouvernement peut invoquer. Il autorise des amendes et des radiations, mais aussi des avis de rectification, des directions d’arrêt de communication, et la désactivation de l’accès aux directions de contrefaçon. Alors que les entreprises de médias sociaux peuvent contester les ordonnances de la POFMA devant les tribunaux, il n’y a pas encore eu de contestation judiciaire, ce qui fait peut-être allusion à la robustesse d’une telle réglementation. Comparez cela avec les litiges endémiques en Inde entre ces mêmes entreprises et les autorités indiennes.

Le processus est aussi important que le produit lorsqu’il s’agit de créer une réglementation et de la rendre acceptable. Le processus de création de POFMA a été caractérisé par des audiences publiques de commissions parlementaires restreintes où une grande variété de parties prenantes ont présenté leurs points de vue directement aux législateurs. L’examen minutieux et le débat intense que la POFMA a suscité parmi le public à Singapour ont sans doute contribué à créer un degré de certitude, voire à approuver la législation. Les nombreux débats autour de la POFMA ont donné aux législateurs l’occasion de clarifier à plusieurs reprises l’intention et les attributions de la POFMA en réduisant les malentendus sur les droits, les devoirs et les pouvoirs.

La clarté de la réglementation est importante et la certitude est essentielle. À Singapour, cela a souvent été réalisé grâce à des principes de conception future sur l’impact d’une législation potentielle, en menant de nombreuses séries de consultations publiques et en sollicitant les points de vue des critiques les plus véhéments et en menant des campagnes « publiques » pour avertir le public de la législation imminente et de la façon dont cela les impacte.

Mais, il y a un plus grand moyen de dissuasion dans la boîte à outils de Singapour. Cette clarté et cette détermination sont communiquées de manière extrêmement efficace. Pas de manière réactive, après l’apparition du problème, mais de manière proactive et stratégique.

Au-delà des processus formels législatifs, administratifs et backchannel ; Singapour insiste sur les auditions publiques avec les sociétés de médias sociaux. Les représentants publics, insistant sur les intérêts publics, sur une plate-forme publique, peuvent être assez autoritaires. De plus, les hauts dirigeants ont insisté avec assurance sur leurs droits souverains.

Le ministre de la Justice de Singapour, K Shanmugam, a déclaré : « Ils savent que le gouvernement de Singapour ne peut pas être acheté. Nous ne prenons pas d’argent de leurs lobbyistes. Et nous pensons ce que nous disons. Ils peuvent faire affaire avec nous, honorablement. Singapour fournit un cadre approprié pour l’état de droit pour tout le monde. Mais ils doivent aussi être responsables.

Choisir l’affirmation de soi plutôt que le mollycoddling assure des résultats souhaitables. Une réglementation robuste et une communication affirmée garantissent la conformité. Bien qu’un peu excessif, on se souvient de la déclaration de Theodore Roosevelt: «Si vous les avez par le connard, leurs cœurs et leurs esprits suivront.

(Anurag Saxena est basé à Singapour et est conseiller du conseil d’administration et expert en affaires publiques et Ankur Gupta est membre de l’Internet Society Singapore Chapter, enseignant le droit des médias et de la technologie. Les opinions exprimées sont les leurs.)

