Mignon Zelda: les sacs de bombes à épée Skyward sont offerts sur ma Nintendo Australie

Célébrant la sortie récente de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, Nintendo Australia a lancé un nouvel article très mignon sur la boutique My Nintendo.

Les fans d’Australie et de Nouvelle-Zélande peuvent désormais mettre la main sur un sac à cordon inspiré de l’objet Bomb Bag de Link dans le jeu. Il est disponible pour seulement 500 points Platine plus les frais d’expédition, et notre équipe principalement basée au Royaume-Uni est très jalouse.

Conçu pour ranger de petits objets “tels que des dés, des pièces de monnaie et plus encore”, le sac présente le motif Bomb Flower sur le devant et l’emblème sur la base. Il est fait de polyester et mesure 170 mm de large x 250 mm de haut.

L’expédition depuis le magasin My Nintendo en Australie coûte généralement 7,95 AUD, mais vous pouvez commander d’autres marchandises dans le magasin et jeter le sac en tant qu’article supplémentaire si vous le souhaitez.

Le sac n’a pas encore été annoncé pour les magasins My Nintendo dans d’autres régions, alors prions tous la déesse Hylia pour qu’il trouve bientôt son chemin à l’étranger.