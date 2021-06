Migos a révélé la liste des chansons de son nouvel album, ‘Culture III’

in

Migos ont dévoilé la tracklist très attendue de leur prochain projet Culture III, qui présente un mélange d’invités pop stars et de superstars du rap.

Le record, qui tombe vendredi, présente des collaborations avec Justin Bieber, Canard, Future, Cardi B, Pop Smoke, Jus WRLD, Polo G et YoungBoy Never Broke Again (crédité sous le nom de NBA YoungBoy) tout au long de ses 19 pistes.

De retour en mai, le trio a dévoilé les premiers détails à leur album tant attendu Culture III, jumelant son annonce à son premier single, “Redresser.” Accompagnant le troisième volet de leur célèbre série Culture, Migos a également surpris les fans en s’associant au conservateur d’expériences Pollen Presents. pour amener Culture III à Las Vegas.

L’escapade de trois nuits aura lieu du 14 au 17 octobre, proposant un itinéraire bien rempli d’événements, notamment une programmation de stars, des fêtes au bord de la piscine et des prises de contrôle de clubs, ainsi qu’une performance en tête d’affiche de Migos Culture III.

Migos apportera une liste de ses artistes préférés sur le Strip de Vegas, avec certains des noms les plus en vue du hip hop les rejoignant dans la célébration de plusieurs jours. De nombreux fans pensent que les artistes présentés sur l’album pourraient apparaître lors de ces événements. La pièce maîtresse du week-end sera l’une des premières représentations en direct du nouvel album Culture III de Migos. Culture III fera suite à Culture II, certifié double platine en 2018, marquant un retour pour le trio après avoir chacun sorti des albums solo.

La plupart des meilleurs complexes hôteliers et discothèques de Vegas accueilleront une sélection de fêtes au bord de la piscine et de prises de contrôle de clubs, plongeant pleinement les fans dans le monde de Culture III.

Écoutez le meilleur de Migos sur Apple Music et Spotify.

Liste des chansons de Culture III :

1. « Avalanche »

2. L’exploit “Avoir notre chemin”. Canard

3. “Redresser”

4. Exploit “Tapez merde”. Cardi B

5. L’exploit “Malibu”. Polo G

6. “Anniversaire”

7. « jour moderne »

8. “Vaccin”

9. L’exploit “Picasso”. Futur

10. « Roadrunner »

11. L’exploit « Ce que vous voyez ». Justin Bieber

12. “Jane/Birkin”

13. Exploit « antisocial ». Jus WRLD

14. “Pourquoi pas”

15. “Mahomes”

16. « Gérer mon entreprise »

17. “Le temps pour moi”

18. L’exploit « Light It Up ». Pop Fumée

19. L’exploit “J’en ai besoin”. Jeune garçon NBA