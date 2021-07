Migos et Pollen Presents annoncent la programmation de ‘Culture III Las Vegas’

Aujourd’hui, Migos a annoncé la programmation de leur toute première escapade de quatre jours à Las Vegas Culture III, 14-17 octobre. En partenariat avec le conservateur d’expérience Pollen Presents, Migos célèbre le troisième volet de sa célèbre série Culture avec un itinéraire riche en événements, notamment des fêtes au bord de la piscine et des prises de contrôle de clubs au Drai’s Beachclub & Nightclub et à la zone 15.

Migos a sélectionné certains des plus gros poids lourds de l’industrie pour les rejoindre à Vegas pour un programme chargé de concerts passionnants. Les invités incluent un autre rappeur et chanteur d’ATL Gunna, chanteur acclamé et personnalité en ligne Lil Yachty, la star de la vidéo “Bad and Boujee” et la star montante du hip-hop Rubi Rose, le hitmaker Kash Doll et le rappeur de Memphis Duke Deuce qui est devenu bien connu pour son son crunk heavy.

Il semble tout à fait approprié que le trio plus grand que nature composé de Offset, Quavo et Takeoff ait choisi Las Vegas pour sa toute première expérience organisée. Pollen Presents Culture III offrira aux fans une chance d’entrer dans le monde de Migos comme jamais auparavant, car l’expérience a été entièrement organisée par Migos, comprenant des menus personnalisés de nourriture et de boissons, des activités sur mesure, des invités musicaux et une communauté de fans qui cherchent à vivez Culture III en direct comme jamais auparavant.

Les billets devraient être mis en vente le lundi 12 juillet. Les forfaits de voyage pour Pollen Presents Culture III comprendront un séjour de quatre jours et trois nuits dans certains des meilleurs hôtels de Vegas, l’accès à toutes les soirées piscine et clubs, les performances de Migos organisées programmation, et bien sûr, la performance en tête d’affiche de Culture III. Des plans de paiement mensuels sont disponibles avant l’événement avec un dépôt de 30 $ et sans intérêt supplémentaire. Pollen Presents offre également une garantie de remboursement COVID-19 rendant l’événement remboursable à 100% s’il est annulé ou reporté en raison de COVID-19.

Vous trouverez plus d’informations sur les chambres et les prix sur le site Web de Pollen Presents.

Pollen Presents Culture III Lineup (ordre alphabétique):

Duc Deuce

Gunna

Poupée Kash

Lil Yachty

Migos

Rubis Rose