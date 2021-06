Migos lance l’édition Deluxe de ‘Culture III’ avec cinq nouveaux morceaux

Moins d’une semaine après la sortie de leur album tant attendu, Culture III, Migos sont de retour avec l’édition deluxe. La nouvelle version ajoute cinq nouvelles chansons, dont aucune n’a de fonctionnalités, mais comprend une production de Murda Beatz, Kid Hazel et DJ Durel.

Le projet original est empilé avec des co-stars de la liste A, y compris Canard, Cardi B, Justin Bieber, Avenir, Polo G, Youngboy NBA, la fin Jus WRLD, et le défunt Pop Smoke… pour n’en nommer que quelques-uns. Le groupe a célébré la sortie originale avec un clip pour “Modern Day”. Entre les jet-skis, les automobiles rares, les avions privés et la fumée, Migos échange des rimes tout aussi élevées dans ce visuel luxueux digne d’un grand écran.

L’équipe a également organisé la fête PORTL ultime avec l’hologramme Migos Culture III. Ils ont accueilli l’apparition de l’hologramme simultanément à 18 h HE / 15 h HP via PORTL à certains endroits à Atlanta, Las Vegas, Los Angeles et Miami.

La culture trône au panthéon des grandes séries hip-hop. La culture originale, qui vendait des disques de platine, s’est classée n ° 1 du Billboard Top 200 en 2017 et a remporté deux nominations aux GRAMMY 2018, dont « Meilleur album de rap » et « Meilleure performance de rap » pour le Billboard Hot 100 No.1 « Bad & Boujiee » [feat. Lil Uzi Vert]. Sur ses talons, Culture II a élevé Migos au rang d’air raréfié. Non seulement il a capturé le n ° 1 du Billboard Top 200 et a remporté une plaque double platine, mais ils sont également apparus comme “le premier groupe de rap à égaler les Beatles pour le plus grand nombre d’entrées simultanées dans le Hot 100” après que les Fab Four ont remporté le record en solo. depuis 54 ans.

Achetez ou diffusez Culture III (Édition Deluxe).

Liste des chansons de l’édition Deluxe de Culture III :

“Avalanche”

“Avoir notre chemin” ft. Drake

« Redresser »

“Type merde”

“Malibu” ft. Polo G

“Date d’anniversaire”

« jour moderne »

“Vaccin”

« Picasso »

« Roadrunner »

“Ce que tu vois”

“Jeanne”

“Antisocial” ft. Juice WRLD

“Pourquoi pas”

“Mahomes”

« Gérer mon entreprise »

“Temps pour moi”

“Éclaire ceci”

“Need It” ft. YoungBoy Never Broke Again

« Comment venons-nous »

“Comment Didi”

« Nouvel argent »

“Menace”

“Travailler un imbécile”