Migrant Straight Up offre au journaliste qui appelle quotidiennement un enfant pour l’aider à traverser illégalement la frontière

par Brianna Lyman, The Daily Caller :

Un groupe de ressortissants mexicains tentant d’entrer aux États-Unis a offert illégalement au journaliste de Daily Caller Jorge Ventura une « petite fille » en échange de l’aide à entrer dans le pays.

Ventura, rapportant de la frontière à Yuma, en Arizona, a expliqué comment un groupe de migrants tentait de traverser la frontière vers Yuma alors que les agents de la patrouille frontalière étaient introuvables.

« Les deux hommes que vous voyez ici retournent en fait du côté mexicain. Il s’agissait en fait de ressortissants mexicains qui tentaient d’entrer illégalement dans le pays. Ils ont vu la patrouille frontalière alors ils ont commencé à rentrer à pied. Mais ils ont en fait essayé de me faire conduire à Yuma et l’un d’eux a dit qu’il m’offrirait une petite fille de neuf ans si je le faisais », a raconté Ventura en montrant une vidéo de plusieurs migrants haïtiens marchant vers les États-Unis. côté tandis que les deux ressortissants mexicains sont rentrés au Mexique.

Des ressortissants mexicains croisés illégalement avec un grand groupe de migrants d’Amérique du Sud essayaient de me convaincre de les conduire à Yuma et me donneraient une « petite fille » en échange, après que j’ai refusé et qu’ils aient vu la patrouille frontalière arriver enfin, ils sont rentrés au Mexique photo .twitter.com/QHe2NIJ096

– Jorge Ventura Media (@VenturaReport) 14 décembre 2021