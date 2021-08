Migrants, minorités fuyant des États bleus à fiscalité élevée pour un pays rouge à haute opportunité ⋆ .

Les données du recensement de 2020 confirment un changement de population qui reflète “les grands changements de population de la décennie : une croissance lente dans le nord-est et le Midwest, et des gains dans le sud et certains États de l’ouest”.

Le changement de migration inter-États de la dernière décennie a également indiqué que les États avec des impôts plus élevés et moins d’opportunités de croissance de l’emploi ont perdu des résidents au profit d’États à fiscalité plus faible avec plus d’opportunités d’emploi.

Les pertes ou les petits gains de population étaient généralisés dans le nord-est et le Midwest, selon le recensement de 2020, la Floride et le Texas recevant le plus de migrants interétatiques, gagnant respectivement 2,4 millions et 2 millions de personnes supplémentaires.

De 2010 à 2020, trois États, l’Illinois, la Virginie-Occidentale et le Mississippi ont perdu plus de personnes qu’ils n’en ont gagné. L’Illinois et la Virginie-Occidentale ont chacun perdu un siège au Congrès, et l’Illinois a perdu 6 milliards de dollars en 2019 en raison des seules pertes de population, a révélé une analyse des données de l’Internal Revenue Service par le site Web à but non lucratif Wirepoints.

Selon les données du recensement, de nombreux Noirs américains ont quitté les États bleus du nord pour la Géorgie, le Texas, la Floride, la Caroline du Nord et la Virginie. La Brookings Institution suggère que la migration inversée est un problème culturel, les Noirs s’installant dans des communautés où ils sont nés ou où vivaient leurs familles avant l’ère de la Grande Migration (1917-1970), lorsque six millions de personnes ont quitté les États du sud ségrégués pour poursuivre des emplois dans le Nord. .

Cependant, Chuck DeVore, vice-président des initiatives nationales à la Texas Public Policy Foundation et ancien membre de l’Assemblée de l’État de Californie, affirme que la migration est principalement liée à l’économie et aux modèles d’emploi, ce qui signifie que les États moins chers avec plus d’emplois attireront des résidents, alors que les États qui sont plus chers avec moins d’emplois les perdront.

Après la loi sur les réductions d’impôt et l’emploi de 2017, selon DeVore, davantage d’emplois ont été créés dans les États à faible taux d’imposition. La croissance de l’emploi de décembre 2017 à décembre 2019 avant les fermetures de COVID-19 a atteint 4,5% dans les États à faible imposition contre 2,2% dans les États à forte imposition, un avantage de taux de croissance de 107,8%, note DeVore. Les États à faible taux d’imposition ont enregistré une croissance de l’emploi dans le secteur manufacturier de 3,5 % par rapport à 1,3 % dans les États à taux d’imposition élevé, un avantage de 176,4 % en termes de taux de croissance.

En mars 2021, après que la plupart des gouverneurs ont imposé des blocages d’un an, les États à faible taux d’imposition ont perdu 0,02% de leur main-d’œuvre privée contre une perte de 5,1% parmi les États à taux d’imposition élevé, ont révélé les données du Bureau of Labor Statistics.

« Si les États à fiscalité élevée n’avaient perdu des emplois qu’au même rythme que les États à faible fiscalité, il y aurait 2,2 millions de personnes de plus employées dans le secteur privé dans ces 23 États », note DeVore. « Au fil du temps, à mesure que les gens se déplacent pour trouver du travail ou un meilleur emploi, ces 2,2 millions d’emplois soutiendraient environ 6 millions de personnes. »

Une étude du Cato Institute de 2020 a révélé, à l’aide des données de l’IRS, que les Américains sont passés d’États à revenus élevés à des États sans impôt sur le revenu ou avec des impôts sur le revenu inférieurs.

“La plus grande émigration provient de New York, où les impôts sont élevés, tandis que la plus grande migration d’entrée se fait vers la Floride à faible imposition”, indique le rapport. “La Floride bénéficie d’un afflux d’entrepreneurs et de retraités fortunés à la recherche d’un climat fiscal sans impôt sur le revenu ni impôt sur les successions.”

À la suite de déplacements de population, six États ont obtenu des sièges au Congrès, dont quatre étaient des États à faible fiscalité. Le Texas en a gagné deux, le Colorado, la Floride, le Montana, la Caroline du Nord et l’Oregon en ont gagné un, chacun de leurs gains de population dépassant 9,5 %.

Sept États ont perdu un siège au Congrès – la Californie, l’Illinois, le Michigan, New York, l’Ohio, la Pennsylvanie et la Virginie-Occidentale, dont la majorité étaient des États à fiscalité élevée.

Le député républicain Kevin Kiley, qui se présente aux élections de rappel contre le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, affirme que la Californie aurait perdu deux sièges si elle n’avait pas dépensé plus de 180 millions de dollars « pour augmenter les effectifs du recensement ». DeVore a déclaré que l’effort incluait “la population substantielle d’étrangers illégaux de l’État” car il n’y avait “aucune menace d’expulsion en répondant au recensement”.

La Californie a perdu environ 8,8 milliards de dollars en 2019 en raison de pertes de population, tandis que le Texas a gagné 4 milliards de dollars et la Floride 17,7 milliards de dollars, selon l’analyse de Wirepoints. De nombreux Californiens ont déménagé à Phoenix, ce qui en fait désormais la cinquième plus grande ville des États-Unis, selon les données du recensement.

Le ministère californien des Finances attribue sa baisse de la population en 2020 aux décès liés aux coronavirus, aux faibles taux de natalité et à la baisse des niveaux d’immigration internationale. En 2020, la Californie a signalé sa première perte de population dans l’histoire enregistrée de l’État, après des décennies de ralentissement de la croissance démographique.