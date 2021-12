Migration de main-d’œuvre due au Covid-19 prolongé : l’industriel T Kannan

Selon un communiqué de presse, lors de la 101e assemblée générale annuelle de la Fédération des employeurs de l’Inde du Sud (EFSI) jeudi, il a déclaré que les nouveaux travailleurs devaient être formés pour des emplois qui « prenaient du temps ».

En raison de l’épidémie prolongée de Covid-19, une migration de la main-d’œuvre avait lieu dans l’industrie et, par conséquent, la productivité du travail en souffrait, a déclaré l’industriel et président du groupe de sociétés Thiagarajar, T Kannan.

Selon un communiqué de presse, lors de la 101e assemblée générale annuelle de la Fédération des employeurs de l’Inde du Sud (EFSI) jeudi, il a déclaré que les nouveaux travailleurs devaient être formés pour des emplois qui « prenaient du temps ».

S’exprimant sur les défis auxquels l’industrie est confrontée dans la période pré et post Covid et à venir, il a déclaré que les femmes employées se présentaient pour occuper des emplois en grand nombre pour répondre aux besoins de la famille en raison de la situation difficile causée par la contagion, a-t-il déclaré dans un communiqué de presse.

Le président et directeur général de Balmer Lawrie and Company, Adika Ratna Sekhar, qui était l’invité principal, a déclaré que le pays avait l’air bien et positif sur le plan économique.

« La force de l’Inde est mondialement connue en termes de main-d’œuvre de qualité et d’amélioration du classement dans l’indice de facilité de faire des affaires », a-t-il déclaré.

