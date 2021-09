Migration IE Thinc : « Nous avons besoin que l’énergie circule du bas vers le haut »

Le secteur manufacturier ne créait pas suffisamment d’opportunités d’emplois productifs, de sorte que ces personnes se retrouvaient soit dans le secteur de la construction, soit dans le secteur des services informels. (Photo d’archive : IE)

Sur l’impact de Covid sur les opportunités de subsistance des migrants

Rajiv Khandelwal : Le Covid de l’année dernière a déclenché une crise qui existait déjà… Il n’y a pas de crise de l’emploi (mais) il y a une crise des salaires, de la qualité du travail et des conditions de travail. Donc tout le monde a un travail, mais tout le monde a un très mauvais travail… Premièrement, les salaires sont en baisse de 20 à 30 pour cent. Le nombre de jours de travail est en baisse. En cela, un type de changement très puissant qui est en cours est qu’un certain nombre de marchés qui accueillaient des travailleurs salariés sont passés au travail à la pièce, ce qui signifie que les gens ne sont plus dans une relation de travail formelle ou informelle, ils sont en fait payés pour la quantité de travail qu’ils font. Il s’agit d’un changement très important car il change totalement votre relation avec l’employeur et avec ce que vous pouvez exiger par droit ou réclamer au moyen de services et de dispositions.

Nous avons récemment mené une enquête auprès de près de 6 000 travailleurs migrants et constaté que 40 à 50 pour cent de ce revenu total est

va rembourser la dette. C’est la dette qui a essentiellement servi à financer la consommation de survie. Il ne s’agit pas de créer ou de former du capital ou d’investir dans des entreprises, c’est juste une dette massive que les travailleurs ont accumulée et qui doit être traitée s’ils doivent revenir complètement réhabilités dans l’économie.

Mais s’il y avait un meilleur approvisionnement public, alors au moins on pourrait soutenir que les salaires peuvent être utilisés pour la consommation et pour financer les besoins des ménages, alors que les besoins des travailleurs dans les villes peuvent être satisfaits par l’approvisionnement public. Qu’est-ce que ça veut dire? Cela signifie que le logement, les soins de santé, l’accès à la nourriture, tous ces éléments sont à des prix exorbitants, qui sont actuellement payés par des salaires très bas par les travailleurs et donc la nécessité de continuer à retourner dans leurs foyers ruraux.

Sur ce qui freine les opportunités d’emploi

Radhicka Kapoor : Le fait que nous ne soyons pas passés par cette phase de fabrication, cette croissance, en particulier la fabrication à forte intensité de main-d’œuvre, signifie que nos villes ne sont pas devenues ces moteurs de création d’emplois productifs et n’ont pas vu le type d’économies d’agglomération que nous sommes devrait être témoin dans le cours normal du développement d’un pays… La part du secteur manufacturier, que ce soit dans notre PIB ou dans notre emploi, a été essentiellement stable au cours des trois dernières décennies. Le secteur manufacturier ne créait pas suffisamment d’opportunités d’emplois productifs, de sorte que ces personnes se retrouvaient soit dans le secteur de la construction, soit dans le secteur des services informels. (Cela a) signifié qu’une grande partie de cette migration était de nature circulaire et inversée et non permanente. Si vous regardez ces migrants circulaires, ils sont essentiellement employés dans le secteur informel soit comme travailleurs occasionnels, soit comme travailleurs indépendants. Même s’ils sont employés dans le secteur formel, ils sont en grande partie employés comme travailleurs informels. Ainsi, non seulement ils ont un travail mal payé, mais ils ont aussi peu ou pas d’avantages sociaux, peu ou pas de sécurité sociale, peu ou pas d’économies, leurs conditions de logement sont défavorables. Si nous ne pensons pas à la manière d’accélérer ce processus de transformation structurelle, peut-être par le biais d’une politique industrielle, nous ne pourrons pas résoudre cette crise à long terme.

Sur ce que la politique peut faire

Manish Sabharwal : Les gouvernements n’ont que trois outils. Nous avons une politique budgétaire, nous avons une politique monétaire. Si les déficits budgétaires pouvaient rendre les pays riches, aucun pays ne serait pauvre. La politique monétaire, je ne vais même pas m’en moquer. Je ne sais pas si la politique monétaire est un analgésique ou un placebo ou un stéroïde, quoi que ce soit, cela ne fonctionne pas pour réduire la pauvreté. Alors, quel est l’outil dont nous disposons, et c’est vraiment la productivité structurelle de nos régions, de nos secteurs, de nos entreprises et de nos individus.

Si vous parlez de secteurs, l’informatique ne compte que 0,4 pour cent de la main-d’œuvre indienne, mais elle génère 8 pour cent du PIB ; l’agriculture compte 42 pour cent de la main-d’œuvre, mais elle en génère 15 pour cent. New York et la Russie ont le même PIB. New York City avec 6 pour cent de la population et 0,000005 pour cent des terres.

Alors je dirais simplement que la seule chose que nous puissions faire est la technologie… L’urbanisation est une technologie imparable et en fait très puissante pour la prospérité. Mais l’urbanisation ne pousse pas plus de gens à Delhi, Mumbai, Bangalore, elle crée plus de villes de plus d’un million d’habitants. Nous n’avons que 52 villes de plus d’un million d’habitants. La Chine en a 300… Nous avons besoin que l’énergie circule de bas en haut plutôt que de haut en bas. Vingt-neuf ministres en chef comptent plus qu’un premier ministre, 100 maires comptent plus que 29 ministres en chef, nous avons besoin de ressources pour les villes.

Comment pouvons-nous améliorer les opportunités de subsistance pour les travailleurs migrants

Deepak Mishra : Si nous sommes sérieux à ce sujet, nous devons examiner trois aspects — la zone d’origine, en particulier les opportunités dans les zones d’origine ; le processus de migration ; et, enfin, ce qui peut être fait à destination. Le point initial est de remédier aux vulnérabilités structurelles dans les zones d’origine. Il ne s’agit pas de réduire ou d’arrêter la migration. Au contraire, nous avons des preuves pour soutenir que des interventions ciblées minimales, comme l’augmentation de la productivité agricole grâce à l’irrigation, comme l’investissement dans la santé, l’éducation et les infrastructures rurales – toutes ces mesures améliorent le pouvoir de négociation des travailleurs migrants et leur donnent au moins suffisamment d’options pour se déplacer. loin des pires formes de contrats de travail des migrants, de la servitude pour dettes, etc.

Pour venir dans les zones de destination, il doit être un mélange des deux — la création d’emplois grâce à l’intervention directe des gouvernements, notamment en termes de système de garantie de l’emploi urbain dans les petites et moyennes villes urbaines, mais aussi la facilitation de la croissance de l’emploi par le secteur privé secteur. L’autre chose est la création d’un mécanisme de système de sécurité robuste.