Migration irrégulière : des frontières contre la loi de l’offre et de la demande

Des migrants d’Amérique centrale, se déplaçant dans une caravane à travers Juchitan, Oaxaca, sont photographiés au sommet d’un train connu sous le nom de « La Bête » tout en poursuivant leur voyage vers les États-Unis, au Mexique le 26 avril 2019. (Photo d’archive : .)

Par Juan M Amaya-Castro, Ph.D.,

Les derniers mois ont vu une augmentation rapide du nombre de migrants sans papiers détenus à la frontière sud des États-Unis. La nature hautement politisée du contrôle des migrations signifie que cette augmentation devient un fait divers majeur, les républicains accusant le président démocrate Biden de ce qu’ils appellent une « crise ». Le plus grand défi lors de l’analyse du phénomène de la migration irrégulière est de séparer les faits du spin politique et de l’hyperbole sélective. Ce qui retient moins l’attention, c’est que la plupart des détenus sont rapidement expulsés. Les 12 derniers mois ont vu environ 1,7 million de détentions et plus d’un million d’expulsions. Les chiffres des migrations irrégulières sont cependant notoirement trompeurs. Ils peuvent varier en fonction du nombre de ressources qu’un pays dépense pour le contrôle des frontières et l’application de la loi, du degré d’organisation et de la discrétion dont dépendent les passeurs ou des itinéraires empruntés par les sans-papiers. De nombreux migrants irréguliers entrent dans le pays de destination avec un visa en cours de validité, puis y restent au-delà de son expiration. Et donc, il faut toujours faire attention à attacher trop de conclusions à ces chiffres.

Il y a cependant plusieurs tendances intéressantes dans ce dernier pic. Premièrement, un nombre très important de personnes arrivant à la frontière sud des États-Unis viennent de petits pays d’Amérique centrale, comme le Salvador, le Nicaragua et le Guatemala. Certains sont très désireux de blâmer le crime organisé et les gangs de passeurs, mais la vérité est que les conditions météorologiques telles que les sécheresses et les ouragans, liées par les scientifiques au changement climatique, ont rendu des milliers de personnes sans ressources. En outre, les experts en migration soulignent le fait que les flux migratoires irréguliers répondent à la situation économique aux États-Unis. La crise financière de 2008 a vu des chiffres en baisse qui n’ont commencé à augmenter que lorsque l’économie s’est accélérée. Bien que la forte rhétorique anti-immigration de Trump et la plus favorable aux immigrants de Biden puissent avoir des effets, ceux-ci sont négligeables par rapport à la forte demande de main-d’œuvre qui ralentit actuellement la croissance économique aux États-Unis. À l’heure actuelle, l’économie américaine exige la main-d’œuvre bon marché offerte par les Mexicains et les Centraméricains.

Une deuxième nouveauté dans cette dernière vague de migration irrégulière concerne le grand nombre de personnes qui s’aventurent dans l’inhospitalier Darien Gap à la frontière entre la Colombie et le Panama, venant non seulement du Venezuela et des Caraïbes, d’Haïti, mais aussi de pays d’Asie du Sud tels que comme l’Inde et le Bangladesh. Ces migrants font face à un long voyage, d’abord à travers la jungle du Darien Gap, puis à travers l’Amérique centrale. Il est fort probable que ces flux soient facilités par des passeurs de plus en plus organisés. C’est une situation désastreuse. Non seulement les migrants paient des sommes importantes à ces passeurs, mais ils courent également le risque très réel de tomber entre les mains de trafiquants, d’être abandonnés, voire tués. Des milliers n’atteindront jamais la frontière américaine.

Alors que l’administration Trump a parlé de construire un mur à la frontière, elle a également pressé le Mexique et les pays d’Amérique centrale de faire une grande partie de la police des migrants en son nom. L’administration Biden a poursuivi cette politique d’extra-territorialisation des politiques américaines de contrôle des frontières, quoique sur un ton plus amical. Récemment, le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est rendu en Colombie et dans d’autres pays de la région pour coordonner ce qu’on appelle une approche régionale du contrôle des migrations, mais qui est plutôt considérée comme une nouvelle externalisation de la frontière américaine. C’est ici que nous voyons la cruelle ironie du contrôle des migrations. Les approches de la loi et de l’ordre, comme nous l’avons également vu dans la région méditerranéenne, n’incitent qu’à la contrebande organisée. Il semblerait en ce sens que les mesures draconiennes de contrôle aux frontières soient un investissement négatif dans la mesure où elles ajoutent non seulement aux difficultés du contrôle aux frontières, mais aussi à la vulnérabilité des migrants eux-mêmes. Il serait plus logique de faire payer les migrants pour les visas ou autres permis de travail. Dans le passé, la mesure la plus efficace contre la migration irrégulière était de permettre une migration plus régulière.

Il est donc heureux que Blinken parle également de s’attaquer aux soi-disant causes profondes de la migration irrégulière et d’améliorer les pires situations de désespoir économique qui poussent des milliers de personnes à entreprendre ce voyage des plus périlleux. Cela a du sens en tant qu’investissement à long terme dans la sécurité frontalière. Cependant, l’investissement à long terme nécessite un engagement à long terme, et trop souvent ces politiques sont susceptibles de ne pas être maintenues en raison des vents politiques changeants à Washington. C’est en ce sens qu’il faut interpréter ce qui est en fait un regain d’attention médiatique, ce qui est en fait une caractéristique structurelle de la mondialisation contemporaine. De peur que nous ne nous concentrions trop sur les efforts désordonnés des gouvernements pour offrir le spectacle du contrôle, nous devons nous rappeler que les migrants sont des acteurs économiques qui répondent à la loi de l’offre et de la demande.

L’auteur est affilié au Center for Migration Studies (CEM) de l’Universidad de los Andes à Bogotá (Colombie). Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. La reproduction de ce contenu sans autorisation est interdite.)

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.