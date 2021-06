Miguel Adrover parle d’art, travaille sous terre dans un puits vieux de 300 ans – WWD

Pour tous ceux qui ont souhaité pouvoir quitter leur ville préférée et hiberner dans une grotte, Miguel Adrover est là pour vous dire que c’est assez magique.

Donnant un nouveau sens à la clandestinité, l’ancien créateur de mode passe ses journées caché sous la surface de la terre à Majorque à travailler son art. L’espace souterrain de 11,5 pieds est techniquement un puits vieux de 300 ans qui nécessite une échelle pour entrer et sortir. Convenant qu’il ressemble quelque part à un écureuil tueur en série, Adrover préfère fermer l’entrée.

Après le déjeuner, il se retire au puits pour travailler et y reste jusqu’à la tombée de la nuit, qui sonne vers 21h30 à cette période de l’année aux Baléares. Son horaire d’hiver est plus restreint, en raison des heures de lumière du jour limitées. Adrover a créé un calendrier lumineux à l’intérieur du puits pour suivre l’évolution de la lumière. Été ou hiver, cependant, la température de l’air dans le puits n’est ni trop froide ni trop chaude, a-t-il déclaré.

Lorsqu’il y a immergé pour la première fois il y a cinq ans, il y avait un facteur de peur. « Il y avait des serpents. J’ai vraiment peur des serpents », a-t-il déclaré. “Mais ce n’étaient pas des serpents venimeux.”

Maintenant que les cinq serpents ne sont plus un problème, il se concentre encore plus sur son art.

L’ancien prodige de la scène de la mode new-yorkaise s’est éloigné de sa renommée montante il y a des années et s’est depuis concentré sur son art. Travaillant constamment, il a créé 600 séries ou différents projets au cours des six dernières années. Maintenant, sa nouvelle exposition, « La Llum », (« La lumière ») examine le concept de chasser la lumière dans l’obscurité – un thème post-pandémique approprié. Il a dit : « Mon travail n’est pas sombre, mais il est d’une certaine manière troublant. Je suis juste à la recherche de la beauté.

Exposée à l’ABA Art Lab de Majorque jusqu’à la fin du mois d’août, l’œuvre comprend des images prises par Adrover d’orbes de verre et d’objets ayant appartenu à son arrière-grand-mère et transmis de génération en génération. Le prix des tirages en édition limitée varie de 2 000 $ à 7 000 $. Par ailleurs, une collaboration prévue pour une exposition de verre soufflé a été reportée à l’année prochaine, en raison d’un décès dans la famille du chef artisan.

Mais revenons au puits. « La lumière est tellement magique. C’est un peu comme si la lumière était dans l’obscurité. C’est comme [Michelangelo Merisi de] La lumière du Caravage. Tu sais comment l’arrière-plan [of his paintings] sont sombres tout le temps? C’est beaucoup plus dramatique”, a-t-il déclaré.

À New York, l’introduction galvaudée Je suis un artiste a rendu Adrover réticent à se décrire de cette façon. « Me donner ce titre est quelque chose que je ne devrais pas faire », a-t-il déclaré. « J’ai arrêté d’avoir des relations sexuelles avec des gens il y a cinq ans. Je ne bois pas d’alcool ni de drogue. Je consacre mon âme et mon corps à mon travail, à l’art et à ce que j’ai à l’intérieur », suggérant apparemment pourquoi il est un artiste.

Quant à savoir s’il avait l’habitude de boire de l’alcool et de se droguer, Adrover a déclaré: «Oui, eh bien, à New York bien sûr – comme tout le monde, je suppose. Mais une grande partie de mon travail est [driven from] le diable est dans la bouteille. Vivre à la campagne est une autre histoire. Je n’ai pas besoin d’énergie. Vivant à New York, je travaillais pour l’entreprise [stores], aller partout et devenir fou. Parfois, vous en avez vraiment besoin. Ici, j’ai commencé une nouvelle vie maintenant. C’est étudier une chose, la finir et c’est mon prix.

Alors que beaucoup rêvent d’abandonner la vie urbaine pour une existence plus hermétique, Adrover a déclaré qu’il n’y avait pas de plus grande joie. « Je vais courir avec mes chiens et je me couche au milieu de la forêt. J’ai l’impression de faire partie de la forêt et de la nature qui m’entoure. C’est bien fou. Je ne me suis jamais senti aussi haut auparavant. Ce sont les choses simples.

La caméra de 200 $ avec laquelle il a commencé à travailler a été remplacée par une autre de 2 000 $. Le traitement du film et l’éclairage sont d’autres compétences qu’il a perfectionnées. Avant la pandémie, Adrover avait pris rendez-vous avec quelques galeries new-yorkaises, mais ce plan a été écrasé par les restrictions de voyage. Imperturbable, il espère arriver à New York à un moment donné, avec Gagosian sur sa liste de souhaits. Des galeries à Londres et à Paris ont étendu leurs offres pour le représenter, a-t-il déclaré. «Ce n’est que le début pour moi. Je suis prêt maintenant.”

« Très fier » d’être le pionnier de la réutilisation, de l’upcyclage et de la politisation de la mode à travers ses collections signature, pour essayer de lutter contre le changement climatique, il a travaillé avec l’entreprise allemande Hessnatur, axée sur la durabilité. “Toutes ces choses, les gens les ont sur la table aujourd’hui”, a déclaré Adrover. « Je suis ici maintenant parce que j’ai fait toutes ces choses avant. C’est une continuation de moi-même, peut-être dans un autre format, ouais. Mais mes émotions sont là aussi.

Le puits a été découvert en photographiant des dessins de ses collections sur des mannequins dans divers endroits de la campagne. En plus d’ajuster les perruques et de maquiller les mannequins, il s’est rendu sur place en parcourant les collines et en tirant un chariot avec les mannequins. Quant à l’appel, il a déclaré: «Je me sens tellement protégé. J’habitais dans un sous-sol [apartment] à New York. Je travaillais dans un club clandestin. C’est un peu naturel pour moi. Lorsque vous descendez, ce qui se passe dans le monde extérieur n’a pas vraiment d’importance. L’énergie et l’émotion là-bas, lorsque vous fermez tout, sont très concentrées sur vous-même. »

Une autre série s’intitule “Offrandes”. Lorsque son père a besoin de tuer un agneau ou une dinde pour se nourrir, Adrover photographie parfois l’animal vêtu de ses vêtements de première communion, portant des boucles d’oreilles et d’autres ornements. Parlons-nous encore de la dinde morte ? « Oui, je l’honore. Il a été sacrifié pour que nous le mangions. Normalement, les gens ne font pas attention au corps des animaux. Quand vous vivez à la campagne, vous voyez ces animaux tous les jours.

Ses études artistiques ont consisté à utiliser le tissu pour façonner des visages ou des corps humains. En partie avec des artistes comme Diego Velazquez et Francisco Goya, Adrover a déclaré qu’une visite au musée du Prado à Madrid lui avait fait réaliser que les peintures des XVIIe et XVIIIe siècles étaient « à couper le souffle », en raison de la façon dont les tissus et les vêtements des peintures sont drapé et fait. Les maîtres classiques avaient l’habitude de draper les tissus d’une manière qui exprimait l’émotion, selon Adrover, qui a déclaré que cela était même évident dans le périzome minimal représenté dans les peintures de la crucifixion du Christ.

Bien qu’il ait abandonné un téléphone portable il y a des années pour se concentrer sur son travail, Adrover passe une heure ou deux chaque jour à “bavarder avec mes amis sur Instagram parce que personne ne répond au téléphone. C’est comme avoir un magazine. Je mets ce que je veux”, a-t-il déclaré. « Un de mes amis a mis Instagram sur mon ordinateur. C’est un hacker. Je fais tout à l’écran. Je n’ai pas de portable donc les gens ne m’appellent pas tout le temps. Parfois, je veux être connecté, mais je veux aussi être déconnecté.

S’adressant à tous ceux qui pourraient avoir un peu envie de son espace de travail préféré, Adrover a déclaré: «Ce que vous devez faire, c’est vous retrouver. Quand tu te retrouves, tu n’es pas seul », ajoutant qu’il voit des gens une fois par semaine et ses parents tous les jours. « Je ne vais pas au village ni ailleurs. Mais c’est parce que je suis heureux. je parle sur le [landline] téléphoner ou faire des choses, mais je travaille tout le temps.

Il a ajouté : « Ce que je fais, je veux le partager avec d’autres personnes. L’art peut aider à guérir un peu. Quand vous voyez la beauté ou la création, la vie est plus douce. Cela vous aide et c’est le pouvoir.

Sans aucune échéance à respecter, il peut développer des histoires et des techniques, a déclaré Adrover : « C’est une façon de m’exprimer purement. Ce n’est pas interactif. Je n’ai pas d’assistants. Personne ne m’aide pour quoi que ce soit. J’apprends comment fonctionne la lumière.

Plus tôt ce mois-ci, il y avait une ouverture pour “La Llum”. Adrover a déclaré: «C’était comme un spectacle. C’était presque le même processus pour la préparation. La seule chose était qu’il n’y avait pas de coulisses ni de mannequins. C’est beaucoup de travail, mais je suis heureux.