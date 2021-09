Miguel Ángel Jiménez, dans le top 7 de Wenworth

thaïlandais Kiradech Aphibarnrat et l’Afrique du Sud Christiaan Bezuidenhout signé 64 coups ce jeudi (8 sous le par) pour devenir les deux premiers leaders du BMW PGA Championship, troisième des quatre tournois de la Série Rolex du circuit de golf européen et joué au club anglais de Wentworth.

Aphibarnrat, avec huit birdies sans échec, et Bezuidenhout, avec un aigle et sept birdies pour un seul bogey, dominent le tableau avec un coup de moins que l’Australien Adam Scott et trois de moins que le trio composé des Anglais Justin Rose et Laurie Canter et le japonais Masahiri Kawamura.

Les meilleurs espagnols sont les Malaga Miguel Angel Jiménez, qui à 57 ans joue ce tournoi pour la trentième fois, et le Barcelona Pablo Larrazabal, tous deux avec 68 hits (4 ci-dessous). Ils partagent la septième place avec le Néerlandais Joost Luiten, l’Italien Francesco Laporta et le Sud-Africain Dean Burmester.

Ils ont également remporté le terrain Nacho elvira (-2) et Adri Arnaus, Álvaro Quirós, Rafa Cabrera-Bello et Jorge Campillo (-1). Adrián Otaegui a terminé la première journée au pair (72).