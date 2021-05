Miguel Ángel Moyá ne continuera pas à la Real Sociedad

26/05/2021 à 20:17 CEST

Le gardien de but Miguel Angel Moyá ne continuera pas la saison prochaine dans le Société réelle et il ira libre après avoir rempli son contrat, qui expire le 30 juin.

Le club de txuriurdin a signalé le départ du joueur, qui a atteint la mi-saison en février 2018, à un moment de grand besoin pour la Réel, qui l’a aligné comme partant contre le Betis sans même s’entraîner pendant une journée ou marcher sur Zubieta.

Depuis, le gardien majorquin, 37 ans, a joué 37 matchs, bien que cette saison il n’ait guère participé en raison de la bonne performance du gardien partant, Alex Remiroet les blessures.

Le vrai a souligné l’importance de l’expérience Moyá «sur et hors du terrain», il l’a remercié pour son «engagement, son dévouement et ses efforts» et lui a souhaité «le meilleur pour son avenir professionnel».

Moya Il a servi en tant que vétéran dans un très jeune vestiaire et a conquis les supporters de Txuriurdin pour son attitude et pour sa volonté de s’intégrer dans la culture du club et dans la société gipuzcoenne, au point d’oser s’exprimer en basque à de nombreuses reprises.