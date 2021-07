Miguel Ángel Sánchez “Míchel”, nouvel entraîneur du Girona FC

09/07/2021 à 19:17 CEST

Jésus Burgos

Miguel Ángel Sánchez Muñoz “Míchel” sera le nouveau manager du Girona FC la saison prochaine. Le club catalan l’a officialisé, via une déclaration sur ses canaux officiels, après avoir conclu un accord avec l’entraîneur madrilène pour la saison prochaine avec une option d’un an de plus. L’entraîneur de 45 ans arrive à Gérone après s’être entraîné dans les catégories inférieures du Rayo Vallecano, étant responsable de la Jeunesse A, et prenant en charge l’équipe première à partir de février 2017.

Après avoir traversé Vallecas, Michel Il a également repris le banc de Huesca au cours de la saison 2019/2020, obtenant une promotion dans la catégorie la plus élevée du football espagnol. Au total, il y a 100 matches en deuxième division et 46 en première division entre le Rayo Vallecano et Huesca.

Miguel Ángel Sánchez arrivera à Motilivi accompagné de son staff technique, qui forme Salvador Funez (deuxième entraîneur) et David Porcel (préparateur physique).