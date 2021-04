Miguel Ángel Silvestre, l’Espagnol qui vole les soupirs

Célébrez le meilleur moment de sa vie, devenez l’un des acteurs de la mode en Espagne.

Né en Espagne le 6 avril 1982 (38 ans), il était destiné à être un joueur de tennis inspiré par son père athlète, mais une blessure à l’épaule a ruiné sa carrière.

Sa vie est passée du mannequinat à l’actrice. Un jour, il a assisté à un cours d’art dramatique et ça lui a plu. Après avoir participé à quelques œuvres théâtrales, en 2008, il a eu l’opportunité qui l’a rendu célèbre localement: il a joué le rôle d’El Duque dans la série « Sans seins, il n’y a pas de paradis ».

La vérité est que l’acteur est un habitué du grand écran. En 2013, avec la première de «The Passenger Lovers», il devient «Almodóvar boy».

Dans ‘Alacrán enamorado’, il partage la vedette avec Javier Bardem, qui revient avec ce film au cinéma espagnol.

Avec Paula Echevarría, ils ont filmé ‘Velours‘, un succès sur une galerie de mode de pointe à Madrid dans les années 60.

En 2014, il s’est envolé pour les États-Unis pour enregistrer la série ‘Sens 8‘, série qui a balayé.

Il a également filmé Narcos et cette année, il s’est démarqué avec le rôle de Moisés dans Ciel rouge de Netflix.

Sur le plan sentimental, Michel Ange Il était le petit ami de l’actrice Belén López.

En 2011, il a commencé une relation avec Blanca Suarez, actrice avec qui il a coïncidé dans le tournage du film «The Pelayos».

Albanie Sofía Sagarra, Patricia Guirado et Claudia Ruíz rejoignent la liste. Cependant, il est actuellement célibataire et c’est pourquoi l’année dernière des rumeurs d’une prétendue romance avec Lali Esposito. Ils se sont rencontrés lors du tournage de Sky Rojo et l’Espagnol a déclaré que l’Argentine « le rend fou ».

Dans ses temps libres, elle aime cuisiner la paella.

C’est un très bon oncle, il aime ses neveux.

L’acteur espagnol est l’un des plus recherchés du moment et réveille des soupirs dans le public féminin.