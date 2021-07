Miguel Avelar accusé de tentative de meurtre à Chicago 10z viral

Un adolescent de Chicago est accusé d’avoir tenté d’assassiner un père de 31 ans et le bébé de 2 ans de la victime lors d’une fusillade dans la nuit du 13 juillet.

Miguel Avelar, 18 ans, a été placé en garde à vue lundi soir pour deux chefs de tentative de meurtre au premier degré, a déclaré le département de police de Chicago dans un communiqué de presse sur le développement. Le récit de la police contenait très peu d’informations au-delà des faits de base sur la fusillade présumée, les victimes et l’arrestation ultérieure d’Avelar :

Le délinquant ci-dessus a été arrêté le 19 juillet 2021 à 18 h 25 dans le bloc 1600 de l’avenue N. Parkside. Il a été identifié comme le délinquant qui a tiré et blessé un homme de 2 ans et un homme de 31 ans. dans le bloc 1500 de N. Tripp (25e arrondissement) le 13 juillet 2021 à 19 h 39. Le contrevenant a été placé en détention sans incident et inculpé en conséquence. Aucune information supplémentaire n’est disponible pour le moment.