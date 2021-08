Miguel Berchelt assure qu’il n’était pas prêt à se battre avec Valdez

in

L’un des combats qui a excité les fans de boxe au cours de la première moitié de l’année a été la guerre menée par les Mexicains, Michel Berchelt Oui Oscar Valdez, qui s’est terminé par un triomphe pour le sonorense, mais, L’ancien champion a mentionné qu’il n’était pas en bonne santé en raison du Covid-19 qu’il avait.

D’après une interview qui Michel Berchelt offert au journal, Miami Herald, Sa santé n’était pas bonne en raison des séquelles de Covid-19, même ainsi, il a choisi de se battre avec Valdez.

«J’ai reconsidéré, visualisant la raison de la défaite. Les gens savent, j’ai eu Covid en novembre, je me suis battu en février. Les boxeurs, les médecins savent qu’il n’était pas prêt à se battre. Mais ce n’est pas une excuse. Vous prenez vos décisions et c’est moi qui ai décidé de monter. L’essentiel est ma santé. J’ai risqué ma vie, mais cela n’arrivera plus ».

De même, il a avoué qu’il espère être atteint la revanche avec Valdez, Mais, il ne prend pas les choses à la hâte non plus.

« Les gens aimeraient voir une revanche contre Valdez, mais d’abord attendre que le médecin me donne le feu vert », a-t-il avoué.

