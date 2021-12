Miguel Berchelt passe au poids léger

Ancien champion du monde WBC des super-plumes, le Mexicain Michel Berchelt (38-2, 34 KO), a déclaré qu’il passerait à la catégorie des poids légers.

Après avoir perdu sa couronne face à Óscar Valdez dans un combat acharné en mai, il envisage de faire un match de préparation avant de penser aux titres mondiaux. « Je ne vais plus me battre dans le super poids plume, je me suis déjà suffisamment pressé. »

Berchelt est signé avec Top Rank et avec Zanfer Promotions au Mexique.

Et il semble avec des possibilités dans la nouvelle catégorie.

« C’est une division à laquelle je vais arriver très motivé. J’ai la capacité de battre les champions ».