Miguel Bosé avoue pourquoi il a perdu sa voix et ses addictions

Loin de l’attribuer à un type de maladie lui-même ou à une conséquence possible de sa consommation intense de drogue – autre des problèmes dont il parlait ouvertement, reconnaissant, par exemple, qu’il avait ingéré jusqu’à récemment deux grammes de cocaïne par jour – Bosé Il a préféré de jeter le «romantisme» pour l’attribuer à sa douloureuse séparation d’avec l’artiste Nacho Palau, avec qui il est plongé dans une dure bataille juridique depuis plusieurs mois en raison de la garde des quatre enfants qu’ils partagent.

Miguel Bosé et Nacho Palau. (.)

«La racine du problème est émotionnelle. Tout commence à un moment où les choses dans ma famille personnelle, à laquelle je crois, ne vont pas bien. Tout cela a à voir avec les plus petits, et le problème atteint les plus âgés, que ce sont eux qui doivent prendre les décisions, décider des coups ou porter les responsabilités », souligne-t-il dans son honnête entretien avec le journaliste catalan, dans lequel il justifie aussi subtilement sa décision de demander à la justice de ne reconnaître que les enfants comme les leurs qui résident avec lui au Mexique, Tadeo et Diego.