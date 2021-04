Miguel Bosé parle ouvertement de la mort de sa mère; assure que ce n’était pas covid

Dans la première partie de l’entretien avec Évole (“Lo de Évole”, La Sexta), qui a eu lieu à Mexico où réside l’artiste, Bosé parle à peine de la pandémie. Oui, comme on le voit dans l’aperçu, dans la deuxième partie qui sera diffusée dimanche prochain.

Mais il a raconté des détails intimes de sa vie privée, comme ce qui s’est passé après la rupture avec son partenaire pendant vingt ans, le sculpteur Nacho Palau, une situation stressante qui lui a fait perdre complètement la voix.

«Quand tu perds ton admiration pour la personne avec qui tu es, quand tout s’effondre, dans mon cas à cause de la discrétion, de la responsabilité, de l’éducation aussi, tu t’accroche; quand tu tiens, tout cela est empoisonné et quand ça explose, ça explose mal et les graves problèmes. Le premier gros problème que j’ai eu était ma voix. Maintenant, je peux parler, mais je n’ai eu aucune voix », a-t-il avoué.

Il a également parlé de ses années «sauvages» de «drogues, sexe sauvage, tabac, substances, enfers» qui ont commencé à la fin des années quatre-vingt et ont duré des décennies. Il a consommé jusqu’à deux grammes de cocaïne par jour, a-t-il avoué.

Il l’a laissé, a-t-il expliqué, du jour au lendemain et de manière radicale. «Tout le même jour et en même temps, en montant des escaliers vers une scène, j’ai dit ‘c’est fini’. Les forces qui font prendre ces décisions radicales ne viennent que de l’intérieur », a déclaré l’artiste, qui a précisé que lorsqu’il s’est désengagé, ses enfants étaient déjà nés et qu’il avait donc de nouvelles« responsabilités »à assumer.