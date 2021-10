Miguel Bosé prépare sa biosérie, il va tout raconter sur sa vie

Miguel Bosé prépare sa biosérie, va tout raconter sur sa vie | Instagram

Les auteur-compositeur-interprète et l’acteur hispano-panaméen Miguel Bosé prépare son biosérie avec le producteur du célèbre programme ‘MasterChef’ où il touchera en détail tout ce qui s’est passé dans sa vie et au cours de ses années dans l’industrie.

VIS, la division ViacomCBS International Networks, vient d’annoncer jeudi dernier le développement de ‘Bosé’, un ‘biopic’ basé sur la vie de l’artiste espagnol Miguel Bosé, qui sera produit en collaboration avec Shine Iberia (‘Chef cuisinier‘), Elefantec Global et Legacy Rock.

Et surtout, si tout continue comme prévu, la production de la série débutera début 2022 en Espagne.

La série « Bosé » décrira la vie d’un artiste à la personnalité unique et hautement reconnaissable et la série de six épisodes sera une œuvre d’art inouïe en soi, transportant les téléspectateurs à différentes parties de la carrière de l’auteur-compositeur-interprète qui a commencé à la fin des années 1970.

Dévoiler les histoires derrière l’inspiration, la composition et l’enregistrement de certaines de ses œuvres les plus emblématiques et comment ce succès a affecté sa vie personnelle.

A noter que la nouvelle fiction, qui peut être vue sur la plateforme Paramount + et a également le soutien de l’artiste lui-même.

Après de nombreuses années de récupération de souvenirs, après d’autres d’écriture, la première saison de ma vie arrive enfin », raconte Miguel Bosé.

« Merci à l’équipe de rédaction de Shine Iberia et à son producteur principal pour avoir façonné ce projet, merci à Elefantec et Legacy Rock pour leur ténacité et leur vision et, bien sûr, grâce à l’enthousiasme des gens de ViacomCBS et Paramount +. Merci à eux ce rêve verra la lumière ».

Selon le chanteur, ils ont uni leurs forces pour faire d’une vie, d’une beauté, d’une carrière quelque chose qui est déjà dans la mémoire qui appartient à tout le monde.

Nous avons commencé tout de suite et je suis convaincu que cela en touchera beaucoup, car vous faisiez tous partie et êtes responsables de qui j’étais, de qui je suis et de tout ce que je pourrais devenir à l’avenir. Merci pour ce privilège. »

Il convient de noter que cette biosérie sera bien différente et en fait ils ont remercié le chanteur pour la générosité et la véracité avec lesquelles il a partagé sa vie fascinante.

C’est un « biopic » différent de tout autre biopic qui ravira sans aucun doute les téléspectateurs du monde entier. »

JC Acosta, président de ViacomCBS International Studios & Networks Americas, a été ravi de montrer au monde la vie incroyable et éclectique de la légende musicale Miguel Bosé.

Nous espérons que cette production suscitera les mêmes émotions que la musique de Bosé et plaira à notre public mondial à Paramount +. »

La série, qui aura pour le moment une saison de six épisodes, comme nous l’avons évoqué plus haut, fera le point sur la carrière de Bosé de la fin des années 70 à nos jours et bénéficie de la collaboration du chanteur lui-même, plongé à la fois dans l’écriture de son autobiographie.