Miguel Bosé raconte comment il a failli perdre la vie à cause de son père

Dernièrement le Chanteur célèbre Miguel Bosé a été sur des sujets de conversation grâce à l’annonce de la série et aussi son autobiographie qui arrivera très prochainement en librairie grâce aux éditions Espasa.

C’est pour cette même raison que le célèbre nous propose un de ses visages moins connus uf, un personnage qui est une star dans le monde de la Musique et que bien sûr il a aussi son côté humain et vulnérable, donc nous connaîtrons beaucoup de données à son sujet dont nous n’avions aucune idée qu’elles existaient.

Son père le torero Luis Miguel Domingue Il est l’une des personnes qui a un rôle plus important dans ladite autobiographie car il est l’une des personnes qui influencent le plus les plus célèbres et juste avant la publication officielle de son livre, ils spéculent déjà que beaucoup arriveront controversé a propos.

C’est ainsi que l’on peut observer un peu dans les souvenirs de Miguel Bosé et cette relation compliquée qu’il entretient avec son père expliquant l’origine de sa personnalité et ce qui s’est passé et ce qui les a séparés à jamais.

Dans l’un des chapitres de son livre « Le fils du capitaine Thunder », il a eu l’occasion de s’ouvrir et de révéler qu’il n’a jamais été à la hauteur des attentes que son père avait à son sujet, révélant qu’il l’avait également emmené dans un Safari pour Afrique quand il avait 10 ans et qu’il a vécu l’un des moments les plus difficiles de sa vie à cet endroit.

Il a avoué qu’il était même sur le point de perdre ma vie dans cet endroit, tout cela grâce et à cause de son père qui « essayait de faire de son fils un homme », ou du moins il l’a dit avec ses mots.



Miguel Bosé a partagé l’un de ses moments les plus compliqués et dans lequel il a failli perdre la vie.

Il s’avère qu’il a voyagé au Mozambique et a affronté des lions, des éléphants et d’autres animaux qui existent sur place.

Son père avait assez peur en pensant aux goûts de son fils pensant qu’il devait vivre cette étape avec lui pour être un homme.

Il m’a avoué qu’il est allé chasser les hippopotames et que je déteste cet horrible safari, ses jambes et ses genoux étaient toujours dans l’eau et des sangsues lui collaient, il ne pouvait pas se détacher et aussi des moustiques de toutes tailles l’ont aussi piqué.

C’est pour cette même raison qu’il a contracté le paludisme, une maladie qui lui a presque fait perdre la vie, car c’était assez compliqué car à cette époque il n’y avait pas de pilules pour traiter cette maladie.

Il a traversé l’un des moments les plus difficiles de sa vie et a perdu beaucoup de kilos dans un Safari qui lui a coûté cher et a failli mettre fin à ses jours, ce qui a fait perdre confiance à Miguel Bosé en son père et aussi en son père, qui a perdu la confiance de sa femme et sa famille.