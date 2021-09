Miguel Bosé rompt son silence et dévoile de nouveaux détails de son autobiographie

Nouvelles connexes

Le 14 août, Miguel Bosé (65 ans) a pris une décision retentissante. Après un temps très actif sur ses réseaux sociaux, racontant à ses fidèles fans son quotidien à travers son profil sur Instagram, l’artiste a souhaité faire une pause qui, finalement, a été plus courte que prévu. Bien qu’alors il ait annoncé qu’il retrouverait son public fin octobre, avant la publication de son autobiographie, le chanteur est de retour plus tôt que prévu et révèle d’excellentes nouvelles.

Lorsqu’il a annoncé son retrait, Bosé a assuré que son retour apporterait “beaucoup de nouvelles et de trafic”. En effet, il a tenu parole et, bien que son retour ait été plus tôt que prévu, il a été chargé d’informations. Dans la matinée de ce vendredi 3 septembre, le chanteur a dévoilé ses 940 000 abonnés Instagram, la couverture de son autobiographie. Pour lui donner une plus grande promotion, il l’a posté à la fois sur son profil et dans ses histoires.

“Ça y est ! Début novembre, il sera disponible. Je vous le dis”, a écrit Miguel Bosé à côté de la publication, qui montre l’ouverture du livre. Des détails tels que le nom du texte ressortent, Le fils du capitaine du tonnerre -le même titre d’une de ses chansons-, écrit en lettres oranges et à la main sur un fond gris. Dans le cas du nom de l’artiste, la même calligraphie a été utilisée, mais en noir. Juste à côté, on observe une photo de l’interprète en noir et blanc, datant de sa jeunesse.

Bien que jusqu’à présent le contenu du texte soit inconnu, de la maison d’édition Espasa, la vérité est que Miguel Bosé a beaucoup à dire. Sa vie a été pleine de rumeurs, de secrets, de peines, de joies, de relations, de tourments, de rires et de larmes. Autant de moments très marquants pour l’artiste que, aussi bien ses followers que ceux qui ne le sont pas, espèrent lire.

Miguel Bosé, lors d’un concert au Mexique. Gtres

C’est en mai dernier que Miguel Bosé a annoncé, également via son compte Instagram, qu’il travaillait sur son autobiographie. Accompagné d’une photo sur laquelle on le voyait allongé sur un canapé, le chanteur a écrit : “Avant-hier dimanche… Une pause dans la correction de ma bio qui sortira en fin d’année.” Un mois plus tard, très souriant, il a commenté sur les réseaux que la biographie était déjà prête, “terminée” et “livrée”. Certains détails ont cependant été dévoilés ce vendredi.

Bien que ce soit l’un de ses grands projets, le chanteur n’a pas donné lieu à des commentaires sur cette étape. Bosé a décidé d’empêcher les utilisateurs du réseau de laisser des messages sur ses photographies. Une mesure avec laquelle, en quelque sorte, il cherche à s’éloigner des critiques qu’il a reçues depuis un an et demi. Surtout, à cause de la position négationniste qu’elle a prise sur la pandémie.

