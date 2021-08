Miguel Cabrera a atteint 2 957 coups sûrs et a frappé le coup clé pour le triomphe des Tigres

Le cogneur vénézuélien Miguel Cabrera arrivé a 2957 visites dans la MLB et a donné le touche pour lui triomphe des Tigres de Détroit.

Mardi, le Tigres Detroit et les Cardinals de Saint-Louis au Busch Stadium, où la figure de la rencontre devait faire varier le vénézuélien Miguel Cabrera.

Avant de consommer son premier tour, il a reçu une belle ovation que vous pouvez voir en détail dans le lien suivant :

Maintenant, en haut de la troisième manche, le Tigres avec un score de 3-0 et c’était au tour de Cabrera, qui a réussi à frapper un gigantesque home run de 422 pieds qui a traversé le champ gauche, atterrissant au troisième étage du parc, au-dessus de la zone Big Mac (en l’honneur des bombardements mémorables de Mark McGwire), mettant les actions 4-0 en faveur de Tigres

Miggy ne perd pas de temps avec le home run n°501 ! pic.twitter.com/vG4jokkwfT – Detroit Tigers (@tigers) 25 août 2021

Puis, en début de cinquième manche, il a marqué au champ droit et est allé 3-2 au total, avec un point produit et un but, avec un but sur balles reçu.

En effet, il arriva à 2957 visites à vie, il lui en reste donc 43 pour atteindre les 3000 hits.

Le coup de circuit était le 501e de sa carrière, qui a été le coup clé du match parce que le Tigres ils ont prévalu avec un tableau de bord 4-3 contre les Cardinals, c’est-à-dire que le quatrième score des Bengalis avec lequel ils ont remporté le défi était le produit d’un coup de circuit de Miguel.