Miguel Cabrera a célébré avec les coéquipiers des Tigres atteignant 500 circuits (vidéo)

Le cogneur vénézuélien Miguel Cabrera a célébré avec ses compagnons des Tigres de Détroit pour se rendre au club 500 coups de circuit dans la MLB.

Le dimanche où il a mesuré le Tigres Detroit et les Blue Jays de Toronto au Roger Centre au Canada, c’est le jour où Miguel Cabrera est entré dans l’histoire en frappant son 500e coup de circuit dans les majeures.

C’est un événement qui ne peut pas passer sous la table et les premiers à exécuter le bonche pour le Vénézuélien étaient ses coéquipiers, mais dirigés par le manager bengali lui-même AJ Hinch.

Le timonier a dit quelques mots à Miguel au milieu des autres joueurs, où tout ce que représente le créole pour le baseball ressort pour le Venezuela et puis le brouhaha est venu avec un toast particulier en l’honneur du Vénézuélien.

Un toast à Miggy ! pic.twitter.com/vM3xqQr8UM – Detroit Tigers (@tigers) 22 août 2021

L’exploit de Cabrera C’est l’un des plus grands de l’histoire pour un frappeur vénézuélien et l’un des plus importants pour un Latino, nous allons donc maintenant faire le lien avec ses 3 000 coups sûrs cette saison.

Il faut tenir compte du fait qu’il a l’air un peu compliqué puisqu’il lui reste 45 coups sûrs sur un calendrier qui s’annonce serré pour atteindre l’objectif tant attendu.