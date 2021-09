Miguel Cabrera a dépassé la marque de Brian Downing et Lou Whitaker

in

Le cogneur vénézuélien des Tigers de Detroit Miguel Cabrera en a surmonté un marque de Brian vers le bas et Lou whitker dans la MLB.

La journée de samedi affrontait les Tigers de Detroit et les Reds de Cincinnati où le grand joueur du Venezuela Miguel Cabrera, il est de nouveau entré dans l’histoire sous le Grand Chapiteau.

Dans le défi, ils lui ont marché deux, pour atteindre le montant de 1198, dépassant le marque de Brian Downing et Lou whitker dans les majeures, d’être seul dans la 62e place de tous les temps dans les majeures.

Miggy dans sa première équipe reçoit son numéro de passeport 1197, où il a égalé les chiffres déjà mentionnés en position 62.

Désormais, le Vénézuélien avec son deuxième ticket représentant 1198 dans sa carrière sous le chapiteau, est seul à la 62e position et est à une marche de Richie Ashburn à l’égale position 61.

En plus de ça, Miguel il marque dans sa carrière 1 503 points, pour être l’un des Nap Lajoie et ainsi pouvoir égaler la 73e place dans les majeures.

D’un autre côté, Cabrera Il a atteint 4 230 sur la base pour le moment, laissant Chipper Jonnes 26 derrière dans la 33e surface de tous les temps dans les majeures.

De leur côté, les Tigers sont venus battre les Reds vendredi soir avec un score de 15-5, alors que les garçons de Cincinnati avec le soutien de leurs fans ont réussi à se venger des Bengalis pour l’emporter avec un score de 7-4.

Miguel Mis à part les billets reçus et le fait qu’il a pu marquer un point, il n’a pas pu contribuer à l’infraction car il est allé 3-0.

L’objectif du criollo devrait toujours atteindre les 3 000 coups sûrs et n’est qu’à 36 du but tant attendu, mais il reste de moins en moins de matchs en huitièmes de finale et sauf que Miguel entre dans une séquence de coups brutaux, tout semble indiquer que nous vivrons cette célébration lors de la récolte 2022.

Et s’il parlait Miguel Cabrera il n’y a pas si longtemps, c’est que dans les deux ans, il prend sa retraite en tant que joueur actif, il sera donc intéressant de savoir combien de marques, de records il continuera à égaliser ou à battre tant qu’il pourra voir l’action.

Ce qui semble être un fait, c’est de voir sa plaque dans le temple des immortels à Cooperstown une fois qu’il a pris sa retraite en tant que joueur des ligues majeures.