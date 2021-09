Miguel Cabrera a dépassé la marque du double de Todd Helton

in

Le joueur vénézuélien de la Tigres de Détroit, Miguel Cabrera, le jour où il a réussi son 12e doublé de la saison et a dépassé la barre des deux buts à vie d’un joueur de baseball historique des États-Unis. Ligue majeure de baseball – MLB.

Miguel Cabrera, dans son match d’aujourd’hui contre les Pirates de Pittsburgh, a réussi son double de 593 pour surpasser Todd Helton et devenir le 19e joueur de tous les temps avec le plus de doubles dans le meilleur baseball du monde.

À la huitième manche, Cabrera a décoché un coup puissant dans le coin gauche du terrain, marquant un doublé pour continuer à marquer l’histoire de la saison 2021 MLB en cours.

Ici le doublé :

Doublé pour Miguel Cabrera ! Son 3e coup aujourd’hui ! Il a atteint 2B 593 de sa carrière, battant Todd Helton sur la liste de tous les temps. Il est classé 19e dans l’histoire. La liste: 18) Luis González – 596.

17) Obligations Barry – 601.

16) Cal Ripken Jr. – 603. # ElExtrabase pic.twitter.com/XwE1YCqgvO – SportinglyTalking (@SoyDeporblando) 8 septembre 2021

Sans aucun doute chaque tour du vénézuélien Miguel Cabrera, est de continuer à surpasser ou à remplir les marques des joueurs de baseball historiques dans les ligues majeures, avec ce coup de deux bases, il est placé en 19e position de tous les temps, en 18e position est l’Américain Luis Gonzalez.

De plus, “Miggy” est devenu aujourd’hui le joueur avec le plus de coups sûrs dans les matchs interligues avec 369 battant ni plus ni moins qu’Ichiro Suzuki.

La liste de Miguel Cabrera d’objectifs à atteindre :

33 coups sûrs pour arriver à 3000. 7 doubles pour arriver à 600. 9 points produits pour arriver à 1800. 4 marches pour arriver à 1200.

Avec le match d’aujourd’hui, le Vénézuélien a une ligne offensive de .253 / .320 / .716 cette saison, envoyant 15 circuits, en 63 points, en marquant 46 et en connectant 101 coups sûrs en 399 au bâton au cours de la saison en cours du Grandes ligues.