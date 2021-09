Miguel Cabrera a égalé la curieuse marque d’Omar Vizquel

in

Le cogneur vénézuélien Miguel Cabrera égalait ongle marque curieuse de son compatriote Omar vizquel dans la MLB.

Le jour de lundi, les Tigers de Detroit et les Pirates de Pittsburgh ont été mesurés, où afin de ne pas perdre l’habitude, Miguel Cabrera égalait ongle marque curieuse du gagnant de onze gants d’or au Big Show Omar Vizquel.

Cabrera Il n’a pas été placé dans l’alignement de défi et est sorti comme frappeur de pincement pour consommer le match avec le match à égalité 2-2 en début de sixième manche, où il a obtenu des coureurs en position de marqueur.

Miggy a frappé une volée profonde au champ central pour démarrer une course, ce qui a donné une avance de 3-2 aux Bengals contre les Buccaneers.

C’est ainsi qu’il a obtenu sa 94e mouche sacrifice dans le Ligue majeure de baseball, correspondant à Omar Vizquel, ainsi que Chili Davis, Ron Santo et Jim Rice dans ce département, se classant 51e à vie.

Une mouche sacrifice implique d’avoir la capacité d’être un frappeur opportun et d’apporter ainsi une course, il est donc curieuse que Miggy l’homme RBI, correspond précisément à cette marque avec Omar vizquel Et pas par exemple avec Andrés Galarraga, qui était l’authentique cogneur du Venezuela dans les années 90.

Il a également conduit dans sa 1792e carrière, se classant 20e derrière Frank Robinson et restant 21e dans les majors.

Miguel Cabrera (Detroit) sort du coup de pincement en sixième manche et frappe un sacrifice fly à CF son # 94 égalant Omar Vizquel, Chili Davis, Ron Santo et Jim Rice (51e) et conduit sa carrière # 1792 restant 20 de Frank Robinson (21e) de la MLB. – Pedro Roberto Suárez Quijada. (@robertosuarezq) 6 septembre 2021

Miguel il continue avec l’aspiration d’atteindre les trois mille incontestés dans sa grande carrière, puisqu’il a actuellement le montant de 2.964, soustrayant 36 coups sûrs pour réaliser le grand exploit.

D’autre part, il a déjà réussi à entrer dans le club sélect des 500 circuits et au cours de la saison, il a été chargé d’égaler et de dépasser les marques de figures légendaires telles que Babe Ruth, Henry Aaron, Alex Rodríguez, Albert Pujols, David Ortiz, Frank Thomas, Jim Rice, Barry Bonds, etc.

De la même manière, il faut se rappeler que Miggy a quatre couronnes au bâton, deux prix pour le joueur le plus utile de la Ligue américaine, il a été le vainqueur de la Triple couronne de frappeur en 2012, lorsqu’il a pris la tête des home runs, RBI et home runs.

Il est inévitable d’invoquer le coup de circuit que le Vénézuélien a offert à Roger Clemens avec les Marlins de Floride lors des World Series 2003, lorsque le poisson a vaincu les Yankees de New York qui avaient Derek Jeter, Bernie Williams, Jason Giambi, Alfonso Soriano, Andy Pettite, Jorge Posada, Ruben Sierra, Aaron Boone (son actuel manager).

Pour tout cela, je peux dire que la carrière de Miguel Il regorge d’exploits, que nous avons pu expérimenter en tant que fans du ballon et qui l’emmèneront sans aucun doute au temple des immortels à Cooperstown.