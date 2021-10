Miguel Cabrera a laissé ces numéros en septembre

Faisons connaissance avec nombres que le cogneur vénézuélien a laissé Miguel Cabrera au mois de septembre dans la MLB avec les Tigers de Détroit.

Miguel Cabrera en septembre :

01-09 vs OAK : 4-2, 1CA, HR, 3CI 03-09 vs CIN : 4-1, 1CA, 1CI, 1BB 04-09 vs CIN : 3-0, 1CA, 2BB 06-09 vs PIT : 0 -0, 1CI (SAC-FLY – émergent) 07-09 vs PIT : 4-3, 2B 08-09 vs PIT : 4-4, 3CI, 2B 10-09 vs TB : 4-2, 1K 11-09 vs TB : 4-1, 1CI, 1K 12-09 vs TB : 4-1, 2CI, 2K 14-09 vs MIL : 3-0, 1BB, 2K 15-09 vs MIL : 4-1, 1CI 16-09 vs TB : 4-0, 1K 17-09 contre TB : 4-2 18-09 contre TB : 4-0, 1CA, 1K 19-09 contre TB : 4-1, 2K 20-09 contre ASC : 2-0, 1K 24-09 contre KC : 4-1 25-09 contre KC : 4-3, 1CA, 4CI 26-09 contre KC : 4-1 27-09 contre CHW : 4-2 28-09 contre MIN : 4-1 29-09 vs MIN : 4-0, 1K

JJ : 23

AB : 79

COUPS : 26

AVE : 342

K : 12

BB : 4

CA : 5

QI : 16

2B : 2

RH : 1

Le Vénézuélien en ce mois de septembre a déchaîné toute sa fureur de frappe et s’il est vrai qu’il n’a pu frapper qu’un coup de circuit, il n’en est pas moins vrai qu’il a enchaîné quelques coups pour ne placer que 13 des 3 000 lors de son montage dans l’incontestable 2 987. dans sa carrière.

Il reste encore quelques matchs au mois d’octobre, mais il est évident que Miguel en cette saison 2021 a atteint l’un de ses grands objectifs, qui était d’atteindre 500 circuits dans les Ligues majeures et d’être le plus près possible du 3 000 incontestés, Bien que comment parlons-nous d’un joueur que l’on appelle parfois le Martien, ce n’est pas quelque chose qui relie ces 13 coups sûrs dans les 3 jeux qui restent, bien que cela semble impossible.

Rappelons qu’il a pu frapper 9 hits consécutifs en ce même mois de septembre, nous devrons donc attendre, mais ce qui semble être un fait, c’est que l’assiette de Miguel Cabrera à Cooperstown semble prendre plus de forme, car elle doit être prête en sa première année de choix pour le Hall of Fame.

Source : MLB.com.

Auteur : Carlos Quijada

Twitter et Instagram : @abogado_quijada