Miguel Cabrera a parlé de la saison de Salvador Pérez

Le Vénézuélien des Tigers de Detroit, Miguel Cabrera, a fait l’éloge de la grande saison 2021 Major League – MLB que connaît son compatriote et ami, Salvador Pérez.

À travers une interview avec les médias latinos avant le match Rays vs Tigres, Miguel Cabrera n’a pas hésité à parler et à louer ce que fait le Vénézuélien Salvador Pérez au cours de la saison 2021, qui marque sans aucun doute sa meilleure année en tant que professionnel en Major League. Base-ball.

“Salvador connaît une excellente année et c’est quelque chose qui remplit tous les Vénézuéliens de fierté. Attendons et cinq autres (home runs) pour atteindre 50 car c’est un chiffre assez respecté pour nous tous », a déclaré Miguel Cabrera.

Hier, Pérez a frappé son 45e circuit en 2021 et a égalé le record du receveur pour le plus grand nombre de circuits au cours d’une saison MLB. De plus, il a surpassé Cabrera lui-même dans un coup de circuit pour un Vénézuélien dans la Ligue américaine, certainement une année pleine de choses importantes et d’histoire pour ce cheval qui a été très apprécié par une légende du baseball.

Ces deux Vénézuéliens ont montré une grande amitié et sont l’une des principales références de ce pays dans la Major League Baseball, donc ces mots d’éloge et de respect l’un pour l’autre ne devraient pas nous surprendre.

De plus, Miguel Cabrera et Salvador Pérez, en plus de leurs performances en tant que joueurs, ont été nominés pour le Roberto Clemente Award 2021 pour leurs organisations, ce qui montre clairement qu’ils sont excellents sur et en dehors du terrain.

Les Vénézuéliens sont une référence année après année dans la MLB et ce 2021 n’a pas fait exception, étant Salvador Pérez l’un des plus pertinents pour ses chiffres offensifs et Miguel Cabrera pour le nombre de marques qu’il a dépassées, les légendes qu’il a laissées et bien sûr que 500 home run qui marque une brillante carrière dans le meilleur baseball du monde, sans oublier qu’il se dirige vers 3000 hits.