Miguel Cabrera a parlé de la triple couronne de Vladimir Guerrero Jr.

Le cogneur vénézuélien Miguel Cabrera parlé de la possibilité Triple Couronne du dominicain Vladimir Guerrero Jr. dans la MLB.

En effet Cabrera, qui est le vainqueur de la Triple Couronne au bâton en 2012 dans les Ligues Majeures avec les Tigers de Detroit, a évoqué la possibilité qu’a Vladimir Guerrero Jr., qui évolue avec les Blue Jays de Toronto, de remporter la Triple Couronne en cette saison.

“Je ne voudrais pas être à sa place, car c’est une pression qui se vit au quotidien. Je pense que s’il veut gagner, je suis le frère de son père, je le connais depuis que je suis petit. J’aimerais qu’il accomplisse l’exploit cette année.”

Miguel Cabrera sur la possibilité que Vladimir Guerrero Jr. remporte la Triple Couronne de la Ligue américaine cette saison. (📽 @ beisbollatino24) pic.twitter.com/PrksW1ajYc – Héctor Gómez (@hgomez27) 17 septembre 2021

Comme on le sait, Vladimir Guerrero est dans une lutte acharnée pour la triple couronne au bâton avec les Blue Jays de Toronto dans la Ligue américaine, qui à leur tour sont en lice pour une place en séries éliminatoires.

Vladimir Jr. a la direction des départements de frappeurs et de coups de circuit de la Ligue américaine avec 313 et 45 respectivement, mais il est avec 103 points produits, n’étant qu’à 9 points d’égaler au moins ce département que Salvador Pérez a, ce qui semble un peu plus difficile. pas impossible.

Miguel Cabrera est la dernière référence à cet exploit, lorsqu’il a remporté le titre au bâton, les circuits et le RBI dans les majors lors de la récolte 2012, complétant ainsi un exploit qui n’avait pas été vu depuis 1967 avec Carl Yastremski.

Luis García dans un excellent départ a obtenu sa 11e victoire de la saison

En fait, il y a eu des jours de grande pression autour de Miguel, car les fans attendaient un tel exploit, car il faut se concentrer pour ne pas ralentir le rythme des frappeurs, tout en se battant pour les circuits et les points produits, où ce dernier ne dépend pas. seulement du joueur, mais que ses coéquipiers montent sur la base, afin qu’il puisse amener les courses, où, espérons-le, il pourra rapidement augmenter ce chiffre afin qu’il ne manque pas le but.

Et s’il était un fait que pour Miguel le but de Vladi Jr. est possible, étant la voix la plus autorisée pour parler du sujet, dans sa condition de dernier triple couronné dans le ballon de la Major League, ce qui serait une joie pour lui Le baseball latino-américain, que nous avons un autre frère avec un tel exploit aux côtés du Vénézuélien.