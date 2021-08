Miguel Cabrera a rejoint Ted Williams dans un record historique à Las Mayores

in

Le Vénézuélien des Tigers de Détroit, Miguel Cabrera est arrivé ce dimanche 22 août 2021 à 500 home runs à vie au baseball Ligue majeure de baseball -MLB et de cette façon égalé Ted William dans une marque historique.

A travers le jeu Tigers vs Blue Jays, Miguel Cabrera est entré dans l’histoire après être devenu le 28e joueur à frapper 500 circuits dans le Grandes ligues et le sixième Latino à y parvenir, mais aussi égalé une marque d’immortel de ce sport et légende des Red Sox de Boston, Ted Williams.

Cabrera rejoint l’historique Williams comme les seuls joueurs à remporter 4 titres au bâton et à frapper 500 circuits dans le MLB, un record que seuls ces deux messieurs possèdent dans le meilleur baseball du monde.

Williams joué dans le MLB de 1939 à 1960, avec 521 coups de circuit, une légende avec l’arbre dans ce beau sport, donc pour le Vénézuélien de 38 ans, ce doit être une fierté totale de rattraper ce membre du Temple de la renommée.

Voici le rapport :

Miguel Cabrera rejoint l’historique Ted Williams en tant que seul joueur à avoir remporté 4 titres au bâton et atteint 500 HR. >> En attendant l’inclusion des statistiques des ligues noires https://t.co/Ol4baYIzJu – Données ESPN (@ESPNDatos) 22 août 2021

Il est bon de se rappeler que Miggy a remporté ses quatre championnats au bâton avec les Tigers de Detroit, en 2011 (.344), 2012 (.330), 2013 (.348) et 2014 (.371).

En outre, Miguel Cabrera Il a également égalé cette légende en devenant le neuvième joueur à frapper 500 circuits et à avoir une moyenne à vie de 300 ou plus, également aux côtés de Hank Aaron, Babe Ruth. Willie Mays, Manny Ramirez, Jimmie Foxx. Franck Thomas, Ted William et Mel Ott.

Maintenant, Miguel Cabrera a pour la vie dans Grandes ligues 2 955 coups sûrs, 500 circuits, 1 785 points produits, 1 498 points et une moyenne de 0,311, des chiffres qui le propulseront peut-être au Temple de la renommée.